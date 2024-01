Camouflet pour la FFBB : reporté en raison de blessures en sélection, le match Flammes Carolo – TGB se jouera sans les internationales

Si le Bureau Fédéral avait su ce qui en découlerait, peut-être se serait-il abstenu de reporter la rencontre entre les Flammes Carolo et Tarbes, initialement prévue le dimanche 19 novembre pour le compte de la 7e journée de LFB. À l’époque, la fédération avait été sensible aux blessures contractées par trois Tarbaises en équipe de France : Carla Leite, Dominique Malonga et Marie-Paule Foppossi.

« Suite à leur indisponibilité, pour une durée ne permettant pas leur remplacement médical, et afin de garantir l’équité sportive, protéger la santé des joueuses et ne pas pénaliser une équipe ayant mis à disposition ses joueuses internationales, alors qu’un tiers de son effectif professionnel est aujourd’hui indisponible, le Bureau Fédéral a décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure », communiquait la FFBB le 15 novembre.

En revanche, les recrues hivernales de Charleville pourront jouer…

Problème, la décision fédérale a provoqué le courroux des clubs de LFB, qui se sont immédiatement réunis, en présence de Tarbes et Charleville-Mézières, envoyant à la courrier à la FFBB pour « manifester leur étonnement et leur opposition » au report du match, ajoutant que « l’accumulation de blessures et d’indisponibilités qu’elle qu’en soit l’origine (…) est un aléa courant et normal avec lequel composent quotidiennement les employeurs de clubs professionnels » et que cette décision provoquait un « sentiment d’injustice profond ».

Après la fin de non-recevoir opposée par la fédération, une conciliation auprès du CNOSF a été sollicitée par les Flammes Carolo, qui ont signé deux joueuses entre temps, Agnes Studer et Ziomara Morrison. Mercredi, l’instance nationale olympique a pris le contre-pied de la FFBB en décidant que le match se jouerait finalement… sans les trois internationales blessées en novembre, à savoir Leite, Malonga et Foppossi, mais avec les deux recrues ardennaises. Soit, vraiment, un report pour rien, si ce n’est pour gréver encore un peu l’équité sportive que la décision fédérale était censée garantir… La rencontre se tiendra le mercredi 24 janvier à 20h.