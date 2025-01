Une victoire capitale pour le maintien et l’arrivée de Charly Pontens : le mardi parfait de Champagne Basket

Contacté samedi par le Champagne Basket suite à la blessure de Guillaume Grotzinger, absent pour une durée indéterminée, Charly Pontens (1,90 m, 29 ans) n’a pas eu trop de temps à perdre pour prendre sa décision. Il y avait match, dès ce mardi, et l’ancien pigiste du Caen Basket Calvados devait arriver dès le dimanche afin d’être qualifié pour la réception de l’ALM Évreux mardi. L’international 3×3 a vite choisi de dire oui et n’a pas eu l’occasion de le regretter, au moins pour cette première.

Charly PONTENS est Champenois jusqu’à la fin de saison 🚨 À la suite de la convalescence de Guillaume Grotzinger pour une durée indéterminée, le club a décidé d’engager Charly Pontens pour renforcer sa ligne arrière. Bienvenue Charly 🤗 pic.twitter.com/4arA2HuDmH — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) January 14, 2025

Charly Pontens a disputé 16 minutes contre Évreux, pour 4 points à 1/3 et 1 passe décisive. Par rapport à la jeunesse de Grotzinger, il apportera énormément de stabilité et d’expérience à un effectif qui en manque parfois cruellement, lui le double champion de Pro B (en 2014 avec Hyères-Toulon et en 2018 avec Blois). « J’attends qu’il s’implique dans l’équipe, sans bousculer la cohésion que l’on a », a expliqué le coach Vincent Dumestre à L’Union.

Mission accomplie pour sa première, puisque Châlons-Reims a engrangé une quatrième victoire consécutive (96-89). Un succès capital pour le maintien puisqu’il permet à l’union marnaise de prendre deux longueurs d’avance sur Évreux, premier non-relégable, et trois sur la zone rouge. « On prend cette quatrième victoire de suite avec beaucoup d’humilité », assure le MVP Matteo Legat (24 points à 8/10, 4 rebonds et 5 passes décisives) au micro de L’Union. « On n’oublie pas qu’on n’était pas très bien au classement il y a presque un mois. On continue d’avancer et de bosser. »