« Une vraie épreuve mentale et physique » : Fatigué, Monaco lance sa demi-finale chez l’ASVEL

L’AS Monaco Basket affronte l’ASVEL ce mardi soir pour entamer sa demi-finale de playoffs de Betclic ELITE. Neuf jours seulement après la finale de l’EuroLeague à Abou Dabi, après un quart de finale en trois manches face au Mans, le club de la Principauté doit remettre le bleu de chauffe dans un contexte éprouvant. Le coach Vassilis Spanoulis et le pivot Mouhammadou Jaiteh se sont exprimés sur cette situation délicate.

Depuis son retour du Final Four d’Abou Dabi, où Monaco s’est incliné en finale de l’EuroLeague, le club de la Principauté n’a connu aucun répit. Vassilis Spanoulis, encore tout juste installé à la tête de la Roca Team, ne cache pas son agacement : « Ce n’est pas moi qui fait le calendrier. Il est impossible de jouer autant de matches sur l’ensemble d’une saison. […] Il n’y a pas d’entraînement, mais que des matchs. »

Une situation qui a des conséquences directes sur le niveau d’engagement des joueurs : « Après, il est normal de s’effondrer mentalement, d’être fatigué. Ils ne peuvent pas jouer comme les fans le veulent, comme les entraîneurs le veulent, comme eux-mêmes le souhaitent. »

Pour ce rendez-vous face à l’ASVEL, Monaco ne pourra pas se permettre la moindre approximation. « Les deux équipes se connaissent, il n’y a pas beaucoup de secrets », a reconnu Spanoulis, bien conscient de l’exigence du défi qui l’attend à l’Astroballe pour ce double affrontement.

Jaiteh : « Une vraie épreuve mentale et physique »

De son côté, Mam Jaiteh résume bien la lassitude qui ronge l’effectif : « On est quasiment allés au bout de toutes les compétitions, finale d’EuroLeague, finale de Leaders Cup, demie de Coupe. Mais cette fois on veut un trophée. » Pour le pivot, cette série contre l’ASVEL est une forme de baroud d’honneur : « Ces playoffs pour nous cette année représentent une vraie épreuve mentale et physique. […] C’est dommage que le club français qui va jusqu’en finale de l’EuroLeague se retrouve à disputer des playoffs dans ces conditions », ajoute-t-il, non pas pour se plaindre mais pour témoigner de ce facteur difficile. « Ce n’est pas une excuse mais il faut que tout le monde puisse connaitre ce contexte », indique-t-il.



En quête d’un titre national pour clore une saison déjà historique, Monaco devra surmonter cette fatigue accumulée. L’ASVEL, en embuscade, espère bien en profiter.