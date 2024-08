Vainqueur de la Leaders Cup 2020 avec Dijon, Saulius Kulvietis retourne au pays

Arrivé à la JDA en décembre 2019 suite au départ de Michael Young, Saulius Kulvietis (2,03 m, 33 ans) a peut-être bien fait partie de la plus belle équipe dijonnaise de l’histoire avant l’irruption du Covid. En 15 matchs sur le sol français avec le groupe de Laurent Legname, l’intérieur lituanien en a remporté 14, ainsi qu’un trophée, la Leaders Cup 2020, où il avait notamment assuré 16 points à 100% en quart de finale contre Bourg-en-Bresse.

Depuis son crochet par la Côte d’Or (6,9 points à 52% et 2,2 rebonds), Saulius Kulvietis n’était plus retourné jouer en Lituanie. Passé par le VEF Riga, Andorre, Bonn et Buyukcekmece, il évoluait la saison dernière à Wroclaw, où il a notamment découvert l’EuroCup (7,6 points, 4,6 rebonds et 1,8 passe décisive). Mais après avoir bien parcouru le continent, il est temps de rentrer à la maison pour l’enfant du Zalgiris Kaunas qui s’est engagé avec le BC Siauliai, récent 10e de LKL.