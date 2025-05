Valence prive Marie Mané et Saragosse du titre de champion d’Espagne

Valencia Basket continue son règne sans partage sur la Liga Femenina Endesa. Dimanche soir, les coéquipières d’Alba Torrens ont conclu la série finale en dominant Casademont Saragosse une deuxième fois, cette fois dans l’ambiance surchauffée du Pabellón Príncipe Felipe (63-71). Une déception pour la Française Marie Mané (1,84 m, 29 ans) et son équipe, qui n’ont jamais pu renverser une équipe valencienne solide et expérimentée.

Un début prometteur pour Zaragoza, Marie Mané marque 5 points

Poussées par leur public, les joueuses de Casademont Saragosse ont démarré fort, menant 10-5 grâce à une défense agressive. Marie Mané s’est illustrée en première mi-temps avec des actions offensives percutantes, marquant 5 points à 2/4 aux tirs en 14 minutes, dont un panier dans le trafic avec la pause. Mais en face, Alba Torrens et Raquel Carrera ont remis les visiteuses dans le sens de la marche avec des tirs primés décisifs.

Valencia fait la différence dans le troisième quart-temps

Si Zaragoza a su rester au contact jusque dans le troisième quart-temps, Valence a su faire basculer la rencontre grâce à sa profondeur de banc et son expérience des grands rendez-vous. Leticia Romero et Raquel Carrera ont pris les commandes du jeu pendant que l’ancienne Lyonnaise et Berruyère Kayla Alexander (1,93 m, 34 ans), à la surprise générale, inscrivait un panier longue distance sur le buzzer, portant l’écart à +9 avant l’ultime période.

Malgré les efforts de Tanaya Atkinson et Marie Mané, Saragosse n’a jamais pu revenir dans le match, plombé par des fautes personnelles précoces et un manque d’efficacité offensive face à la défense de Valence. Un dernier tir primé d’Alina Iagupova est venu sceller le destin du match et du titre.

Une nouvelle consécration pour Valencia, la déception pour Marie Mané

Au coup de sifflet final, le coach Rubén Burgos a salué en conférence de presse la combativité de Zaragoza et l’engagement total de ses joueuses malgré les blessures. « Trois titres de suite, ce n’est pas normal, ce n’est pas habituel, il faut le savourer », a-t-il insisté, remerciant également la direction du club pour le soutien au projet féminin.

Pour Marie Mané et Casademont Zaragoza, la déception est immense après une saison historique ponctuée par une finale et une aventure européenne intense. Mais le club aragonais a prouvé qu’il faisait désormais partie des places fortes du basket espagnol féminin.