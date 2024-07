Valentin Vitale-Boiteux rejoint Lorient

Repêché en Nationale 1 masculine (NM1), le CEP Lorient enchaîne les annonces des signatures. La dernière en date est celle du meneur Valentin Vitale-Boiteux (1,87 m, 23 ans).

Passé professionnel en 2020 à la suite d’une dernière saison Espoirs au Limoges CSP, l’ancien pensionnaire du centre de formation de la JDA Dijon a explosé à Besançon en 2021-2022. Fort de sa grosse saison individuelle (13,9 points à 45,2% de réussite aux tirs, 4,1 rebonds et 3,2 passes décisives en 32 minutes), il avait alors rejoint Tours, une équipe visant la montée en Pro B, pour deux ans. Solide sans pour autant sortir du lot (7,8 points à 41,3%, 1,7 rebond et 3,7 passes décisives en 19 minutes en 2023-2024 contre 9,3 points, 2,7 rebonds et 3,1 passes décisives en 21 minutes), il va rejoindre une autre grosse cylindrée de la division.

A Lorient, Valentin Vitale-Boiteux veut reprendre son ascension sous les ordres d’un coach, Pascal Thibaud, qui est réputé pour la qualité du jeu offensif proposé. Il partagera la ligne arrière avec Theo Benoit (1,83 m, 23 ans), Matthieu Robin (1,89 m, 32 ans) et Brahim Dohou (1,94 m, 25 ans).