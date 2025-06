Vassilis Spanoulis : « Désormais, le momentum psychologique est de notre côté »

Alors que le Paris Basketball avait l’opportunité de mettre le couvercle sur ces finales de Betclic ÉLITE après deux premiers matchs maîtrisés, ils ont finalement perdu contre l’AS Monaco, qui a relevé la tête sur ce Match 3 (81-78). Il aura fallu un Jaron Blossomgame héroïque (26 points) et un duo TJ Shorts / Nadir Hifi à seulement 11/35 aux tirs pour arriver à un tel résultat. La Roca Team a montré ses qualités défensives qui ont fait son succès en EuroLeague, avec de nombreux switchs défensifs dans des cinq small-ball.

Mais reste à savoir si un tel scénario peut se reproduire sur un voire deux matchs supplémentaires. Les Parisiens ont les capacités de montrer un tout autre niveau que celui affiché sur ce Match 3. Le coach Vassilis Spanoulis y croit en tout cas, comme il l’a exprimé après la rencontre à Gaston-Médecin, dans des propos retranscrits par l’Équipe :

« On a survécu et désormais, le momentum psychologique est de notre côté. Les mecs y croient encore. Dans le vestiaire, j’ai vu ce feu en train de renaître, celui qui nous avait quittés après la finale de l’Euroligue. On a trouvé la solution au mental, à l’énergie, la dureté, pour jouer avec urgence. »