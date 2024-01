Victor Wembanyama (27 points) et les Spurs trop courts contre Boston

Battus à Atlanta lundi (109-99), les San Antonio Spurs on confirmé leur progrès face aux Boston Celtics, premiers à l’Est (32 victoires – 9 défaites) et parmi les favoris pour le titre. Si les Texans ont dû rendre les armes dans le Massachusetts (défaite 117-98), c’est surtout les progrès des hommes de Gregg Popovich qu’il faut souligner depuis le début de l’année 2024. Certes, le calendrier y est plus favorable mais le jeu proposé par les Spurs commence à ressembler à du basket.

Pour l’emporter et éviter de signer une cinquième saison de suite sous la barre des quarante succès (7 victoires – 33 défaites, actuellement), les Spurs doivent gagner en constance. Après s’être fait « botter le cul » dans le 2e quart-temps, dixit Gregg Popovich, les Texans ont réagi mais trop tardivement face aux Celtics. « C’est un sentiment très étrange », embraye Wemby. « Pop nous a fait remarquer à la fin qu’on a toujours besoin d’être secoués pour avoir une réaction, alors qu’elle devrait venir de nous-mêmes. Je trouve qu’on n’est pas loin de rivaliser avec ces meilleures équipes et contre ces meilleurs joueurs. »

27 points en 26 minutes : un Victor Wembanyama efficient

Toujours est-il que Victor Wembanyama, lui, fait preuve d’une efficience assez déconcertante ces derniers temps : lors des huit de ses neuf rencontres, il a, à chaque fois, scoré au moins 20 points. Contre Jayson Tatum (24 points) et sa bande, le natif du Chesnay dans les Yvelines a terminé avec 27 points en 26 minutes (10 sur 19 aux tirs) et 5 rebonds. Une prestation encore une fois majuscule que ses coéquipiers peinent à imiter car hormis le Français, seul Devin Vassell a dépassé la barre des 10 points.

Chaudement applaudi lors de la présentation des équipes, Victor Wembanyama dit ne pas faire attention à toute la hype médiatique – parfois démesurée – qui l’entoure. « J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de caméras sur moi à l’échauffement », rembobine-t-il. « J’essaie d’être parmi les meilleurs et les meilleurs reçoivent toujours ce genre d’attention. C’est juste très drôle à quel point je me moque de tout ça : je n’y prête pas attention. Je suis fait pour ça mais ce n’est pas ce que j’aime. Je préfère le sport et tout simplement être un athlète. »

Le road trip des Spurs se poursuivra par une escale, vendredi soir, chez les Charlotte Hornets de Frank Ntilikina – de retour aux affaires – mais Victor Wembanyama, toujours préservé lors des back to back, en sera exempté. En revanche, il pourra affronter Bilal Coulibaly, son ancien coéquipier aux Metropolitans 92, le lendemain chez les Washington Wizards (lire ci-dessous). Les Spurs concluront leur périple par un duel face aux Sixers de Nicolas Batum avant d’affronter Chet Holgrem et Oklahoma, le 24 janvier.