Victor Wembanyama forfait, fin de 16 défaites de suite pour Bilal Coulibaly

Si ce dimanche 2 février en NBA a été marquée par l’invraisemblable transfert entre les Los Angeles Lakers et les Dallas Mavericks, mettant au coeur de l’échiquier Luka Doncic et Anthony Davis, les Français se sont également mis en avant au cour des matchs de la nuit.

Victor Wembanyama malade

Après la large victoire de San Antonio contre Milwaukee (144-118), avec le gros apport de Victor Wembanyama (30 points, 14 rebonds et 6 contres), les Spurs n’ont pas pu compter sur leur star tricolore contre Miami. Malade, le 4e Français sélectionné dans l’histoire du All-Star Game a dû assister de loin à la défaite au buzzer de sa franchise, crucifiée par un tir de l’intérieur Bam Adebayo (103-105).

Rudy Gobert trop esseulé face aux Wizards de Bilal Coulibaly

Également privés de ses joueurs majeurs Anthony Edwards et Julius Randle, les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert ont dû s’incliner face à Washington. Sans son 2e choix de Draft 2024, Alexandre Sarr (cheville), les Wizards ont pu compter sur un complet et efficace Bilal Coulibaly (14 points à 4/9 aux tirs, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres pour 3 ballons perdus), auteur notamment d’un énorme contre par derrière.

Malgré la 2e meilleure évaluation de son équipe (31), Rudy Gobert (16 points et 16 rebonds) n’a pas pu empêcher les joueurs de la capitale d’enfin renouer avec la victoire. En effet, avant son déplacement à Minneapolis, Washington n’avait plus gagné depuis le 2 janvier, soit 16 défaites de rang.

Risacher enchaîne bien, Diabaté aussi… mais pas Ousmane Dieng

Dans les autres résultats de la soirée, Zaccharie Risacher a bien enchaîné après sa 2e meilleure performance en carrière NBA contre Cleveland (30 points). Mais malgré ses 17 points à 6/11, 5 rebonds (4 offensifs) et 2 passes décisives en 29 minutes, l’ailier n’a pas pu éviter une nouvelle défaite des Hawks contre Indiana (132-127).

C’est également une défaite pour Moussa Diabaté et les Charlotte Hornets chez les Denver Nuggets (104-107). Mais le Parisien continue de poursuivre sa bonne lancée, avec un 3e match de suite à 10 points marqués ou plus. Face à la très courte rotation des joueurs du Colorado (3 joueurs du banc), Moussa Diabaté a compilé 12 points à 6/9 (0/2 à 3-points), 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 ballons perdus en 21 minutes de jeu.

Si le joueur des Hornets parvient cette année à mettre à contribution ses minutes, ce n’est pas vraiment le cas d’Ousmane Dieng. Ayant eu son plus gros temps de jeu de la saison (25 minutes) avec Oklahoma City à l’occasion de la victoire contre Sacramento (144-110), l’ancien joueur du Pôle France n’a pas marqué le moindre point (0/4 à 3-points), avec 3 rebonds et 3 passes décisives pour 3 ballons perdus. Enfin, Rayan Rupert a encore eu des miettes de temps de jeu, avec 3 minutes contre Phoenix dans le 3e victoire de suite des Portland Trail Blazers.