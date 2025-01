[Vidéo] 16 points à 100% : la soirée parfaite de Nando De Colo à Istanbul

Alors bien sûr, on ne parle pas là de 45 points en seulement trois dribbles, comme Sasha Vezenkov… Mais toujours est-il que Nando De Colo a également réalisé une performance remarquable vendredi soir en EuroLeague.

Sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul, où l’ASVEL ne s’était plus imposée depuis 1997, l’arrière nordiste a cumulé 16 points à 100% aux tirs : 5/5, dont un superbe 4/4 à 3-points. Il a ajouté 2 lancers-francs, pour asseoir un peu plus son récent statut de n°1 dans la catégorie, et 4 passes décisives. Il fallait bien cela pour engranger une précieuse victoire en Turquie (82-76).