[Vidéo] La vive protestation de Mérédis Houmounou (Orléans) envers l’arbitrage : « c’est un scandale »

L’affiche entre Antibes et Orléans hier soir pour le compte de la 35e journée de Pro B était primordiale. Autant pour les Sharks qui jouaient leur place au play-in, que pour l’OLB qui luttait pour rester accroché au duo de tête Blois-Boulazac. Et le scénario du match est monté à la hauteur de ces enjeux. Car c’est bien en prolongations (76-76) que s’est démarqué le vainqueur… antibois. Les hommes de JD Jackson ont dominé celle-ci 19-6 (score final 95-82), grâce notamment à un Samir Gbetkom qui termine homme du match avec… 35 points ! Mais en dehors de cette pointe offensive, un autre chiffre fait tiquer quand on observe les statistiques de la rencontre : le nombre de lancers-francs tentés : 15 pour Orléans et… 47 pour Antibes.

« Dans cette ligue, on se retrouve avec des arbitres incompétents 1 match sur 3… Quand l’équipe en face tire 47 lancers-francs et nous 15… On a été agressifs que d’un côté du terrain, seulement en défense ? Non, désolé… Ils vont regarder la vidéo et avouer 2-3 erreurs peut-être, mais nous c’est notre saison qui se joue, ce sont des carrières qui se jouent… Là, tous les gens de la salle et même les joueurs de l’équipe adverse m’ont dit “c’est un scandale”. Quand ceux qui ont gagné disent ça, c’est que ça en est vraiment un. Je dis ça en étant très calme, et pas sous l’émotion. Ça a été un scandale. » Mérédis Houmounou en conférence de presse (source : France Bleu)

À quel moment aura-t-on des arbitres compétents en ProB… des arbitres qui sauront gérer la pression et être impartiaux. @LNBofficiel @Be_BasketFr @OLB45 @AntibesSharks https://t.co/38KUjSTEdK — Meredis Houmounou (@HMeredis) April 25, 2025

Mauvais timing

« À quel moment aura-t-on des arbitres compétents en Pro B, qui sauront gérer la pression et être impartiaux ? » a continué le principal intéressé, auteur de 8 points en 22 minutes, sur les réseaux sociaux. Avec 35 fautes au total, trois joueurs orléanais ont été exclus du match pour 5 fautes (Nathan Kuta, Timothé Crusol et Ludovic Negrobar). Aucun côté antibois. Houmounou a aussi relancé le débat de l’arbitrage professionnel du basket français, soumettant que « quand vous avez un job à côté », « peut-être que vous n’avez pas la tête à ça. » Le coach Lamine Kebe y est aussi allé de sa tirade, dans des propos toujours rapportés par France Bleu : « La prolongation ? Bien évidemment qu’on perd, on n’a plus un joueur de disponible ! J’en ai marre et je le dis ! Les arbitres ont décidé du sort du match ce soir. »

La frustration est d’autant plus grande côté orléanais au vu du contexte collectif. Cette défaite, la 12e de la saison, était aussi la quatrième sur les cinq derniers matchs. Et la deuxième d’affilée en prolongations, après celle contre l’Élan Béarnais à domicile (90-92). Avec cette mauvaise série, les espoirs de montée directe sont désormais morts et enterrés. Blois et Boulazac vont désormais se battre en mano-à-mano pour y prétendre. Du côté de l’OLB, il faudra passer par les playoffs d’accession.