Évreux croit plus que jamais au maintien, Blois conserve la première place, Orléans lui dit adieu

Complètement relancé après sa victoire à Fos-sur-Mer, malgré un contexte tendu avec deux victoires retirées par la Commission de Gestion de la LNB pour problèmes financiers, l’ALM Évreux a de nouveau récidivé par la victoire dans le sprint final pour le maintien. Le club normand a dominé le SCABB ce vendredi 25 avril (84-59).

Toute la Normandie sourit, et surtout Évreux !

C’est avec une ahurissante domination au rebond qu’Évreux a notamment construit son succès face au club ligérien : 57 rebonds à 33, dont 23 prises offensives à 10. Le MVP de NM1 en 2024, Aaron Levarity, ainsi que la récente recrue ébroïcienne, Yvan Ouedraogo, ont complètement cadenassé les raquettes, avec respectivement 11 et 10 rebonds. Mais le succès des joueurs de Marc Namura est collectif face au SCABB, avec dix marqueurs différents dont 9 à 4 points ou plus, alors que le manque de rotation était la grande faiblesse des Normands ces dernières semaines.

Si l’on considère qu’Évreux retrouvera ses deux succès retirés par la LNB, l’ALM est virtuellement hors de la zone rouge à trois journées de la fin, avec 10 victoires (9 pour Chartres et 8 pour Fos).

L’ALM Évreux profite ainsi des revers de ses adversaires directs, tous défaits en Normandie dans cette 35e journée. Après Chartres défait la veille à Rouen, les BYers ont subi le même sort à Caen (79-71). Malgré un écart allant jusqu’à +16 points en faveur du CBC, les Fosséens n’ont jamais lâché, sauf en toute fin de match.

Après Ledlum, au tour de Gbetkom de faire tomber Orléans

À l’autre extrémité du classement, il n’y a pas un grand gagnant mais plutôt un perdant confirmé. Sur une pente délicate depuis quelques semaines, Orléans continue de glisser avec une nouvelle défaite contre Antibes (95-82). Comme face à l’Élan Béarnais et Chris Ledlum au CO’Met, l’OLB a cédé après une prolongation et une nouvelle performance individuelle adversaire phénoménale, celle de Samir Gbetkom (35 points à 10/17 aux tirs). Antibes a bien profité des absences des intérieurs Ludovic Negrobar et Nathan Kuta, sortis pour cinq fautes, pour complètement dominer la période supplémentaire.

Avec trois victoires de retard sur Blois à trois journées de la fin, Orléans a ainsi perdu tout espoir d’accéder directement à la Betclic ELITE. Désormais, ils ne sont plus que deux équipes à pouvoir y prétendre, l’ADA donc et Boulazac. Le mano-à-mano va se poursuivre encore après les victoires des deux équipes ce vendredi soir, respectivement à Nantes et contre Roanne. Le club blésois s’en est sorti à la Trocardière (67-76) malgré l’étonnante sortie du joueur espoir nantais Raphaël Boum, auteur de 16 points et 8 rebonds pour son premier vrai temps de jeu chez les pros. Après un départ timide, le BBD s’est lui réveillé au bout d’un quart de jeu, avant de prendre la mesure de la Chorale (91-78) avec un bon duo Warner – Robineau (38 points à eux deux).

L’Élan Béarnais et Vichy prennent la victoire au sprint final

Dans la course aux playoffs/play-in, l’Élan Béarnais profite bien du nouveau faux-pas de Roanne pour chiper la 4e place. Mené jusqu’à -11 en fin de 3e quart-temps par Aix-Maurienne, le club palois a réussi à revenir dans les dix dernières minutes (103-100), dans une rencontre placée sous le signe du tir extérieur (18/45 à 3-points pour l’EBPLO, 13/37 pour l’AMSB). Poitiers s’est également offert un succès salvateur contre Hyères-Toulon. Sur une série de deux défaites de suite, le PB86 a su arrêter l’hémorragie contre le HTV (83-76), malgré la nouvelle absence de son meilleur marqueur Jahvon Blair.

Dans le reste des résultats, la JA Vichy a réalisé une fin de match folle pour l’emporter contre Champagne Basket (82-72). Le club thermal a tout simplement terminé les dix dernières minutes sur un cinglant 26 à 5.