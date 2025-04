Le pilote de Formule 1, Esteban Ocon, devient ambassadeur de l’ALM Évreux

Évreux est une vraie pépinière. Berceau de l’ALM, son club phare, la cité normande a accueilli les premiers pas des footballeurs internationaux Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano, Steve Mandanda. Pilote de Formule 1, Esteban Ocon y a également vu le jour.

« Je soutiens l’ALM, l’équipe de chez nous »

Au même titre que Joseph Gomis, l’ancien boxeur Maxime Roussel ou le chanteur FIVE, le pensionnaire de l’écurie américaine Haas, vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021, est récemment devenu ambassadeur de l’ALM Évreux.

Accompagné d’une petite peluche du club, Esteban Ocon a publié une petite vidéo dans laquelle il affirme son soutien à l’équipe normande, et exhorte supporters et partenaires à rejoindre le navire. « Je soutiens l’ALM, l’équipe de chez nous, de la ville d’Évreux. C’est très important que vous nous rejoigniez, pour soutenir nos joueurs pour les prochaines saisons. C’est très important : on a besoin de soutien, de partenaires, il y a un gros potentiel pour la suite, j’espère que vous ferez partie de cette très belle histoire », conclut-il.

Contacté par ICI, l’ALM a indiqué que l’ancien pilote Alpine avait tourné cette petite vidéo il y a quelques semaines. Une initiative qui « fait chaud au cœur », indique le président Patrick Roussel, interrogé par Le Parisien. « Ocon n’est d’ailleurs pas l’unique personnalité à venir au soutien. D’autres devraient le faire tout prochainement. »

L’optimisme du club

Idéal pour continuer à mobiliser les bonnes âmes, alors que le club est lancé dans une course contre-la-montre pour retrouver l’équilibre financier, via tous les moyens possibles : démarchages des entreprises locales, nouvelle sollicitation des partenaires historiques ou des collectivités locales, cagnotte lancée par les supporters…

Sanctionnée d’un retrait de deux victoires par la LNB, l’ALM Évreux (victorieuse sur le parquet d’une mini-finale pour le maintien vendredi dernier à Fos) se veut optimiste. « Je n’ai aucun doute sur le fait que les Ébroïciens, les amoureux du club et du sport en général vont nous aider. On aura ces 70.000 euros dans trois semaines ou un mois, nous aurons bouclé les 70.000 », prédit le futur président Jean-Pascal Ruiz dans les colonnes d’Ici. « Nous allons y arriver, c’est une certitude »