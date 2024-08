[Vidéo] Le chantier d’Aaron Towo-Nansi en 1/8e de finale de l’Euro

Aaron Towo-Nansi (1,75 m, 15 ans) a réalisé un très bon 1/8e de finale pour mener l’équipe de France U16 masculine vers une large victoire contre la Croatie (90-59).

Hyperactif des deux côtés du terrain, le jeune meneur de Cholet Basket – sélectionné avec un an d’avance – a cumulé 14 points à 3/10 aux tirs et 8/9 aux lancers francs, 10 passes décisives et 7 interceptions et 1 ballon perdu pour 25 d’évaluation en 29 minutes, en sortie de banc. Retour en vidéo sur son match de patron dans le tweet suivant :

🇨🇵 Aaron Towo-Nansi (09') vs. Croatia

• 29 MIN

• 14 PTS

• 3/10 FG

• 8/9 FT

• 10 AST

• 3 REB

• 7 STL

• 1 TO

• 25 EFF

• +35

• MVP!

Aaron Towo-Nansi made the difference against Croatia. He showed his playmaking skills. He has 10 assists and only 1 turnover. He was also… pic.twitter.com/2U50WkEv55

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) August 13, 2024