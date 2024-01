[Vidéo] Le match record de Mathias Lessort contre Monaco récompensé par une distinction de MVP

La vengeance de Mathias Lessort contre Monaco (63-88) a été récompensée du titre de MVP de la 21e journée de l’EuroLeague. Auteur de son meilleur match en carrière en EuroLeague à l’évaluation et de loin (42), égalant sa meilleure marque (23), le Martiniquais a tout simplement été monstrueux. Ah oui, et tout cela à 9/10 de réussite aux tirs, en ajoutant 5 passes décisives (record également), 3 interceptions et 7 fautes provoquées. « Ça fait du bien d’avoir des statistiques comme celles-ci », avouait-il au micro d’EuroLeague TV après la rencontre. Avec cette performance record de son intérieur français, le Panathinaïkos a fait son apparition dans le top 4 de l’EuroLeague, tout en repoussant un adversaire direct.

Retour sur la performance de Mathias Lessort contre Monaco en vidéo ci-dessous.

The MVP for Round 21 is @ThiasLsf after leading @paobcgr to an important victory this round 👏

This is Lessort's second-ever MVP of the Round honor – and both have come this season, having previously earned this accolade in Round 5

‘MVP of the Round’ I @PaniniAmerica pic.twitter.com/bosY6xvQ8Y

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 13, 2024