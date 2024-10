[Vidéo] Le passionnant entretien de Paul Lacombe avec First Team

Chaque mois, nos confrères de First Team proposent un entretien grand format avec un joueur de Betclic ÉLITE. Après Nadir Hifi en septembre, place à l’élément le plus expérimenté de Betclic ÉLITE, Paul Lacombe (1,95 m, 34 ans).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’arrière de Nanterre a été passionnant au micro d’Erwan Abautret et Thomas Dufant. L’ancien strasbourgeois est revenu sur sa carrière, l’évolution du basket français, ses passages en équipe de France et sa relation quasi-filiale avec Vincent Collet, l’ex-sélectionneur des Bleus.