[Vidéo] Les six passages en force provoqués par John Brown (Monaco) contre Fenerbahçe

« John Brown a sorti peut-être son meilleur match depuis qu’il est à Monaco. » Sasa Obradovic ne pouvait pas oublier de mentionner John Brown III au moment de revenir sur la belle victoire de la Roca Team contre le Fenerbahçe Istanbul vendredi soir.

L’ailier-fort a été tellement utile qu’il a été laissé 36 minutes sur le parquet, malgré une énorme débauche d’énergie. Outre ses 15 points à 7/9 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 26 d’évaluation, l’ancien joueur de Kazan a provoqué pas moins de 6 passages en force. Une performance remarquable. L’internaute Javier Gancedo a réuni ces six passages en force provoqués dans la vidéo disponible dans le tweet suivant :

@TheNatural_05 Hey man. Elie Okobo was wondering how many charges John Brown got.

Six. Here they are, all in one video. Congrats on the W! pic.twitter.com/H3dakZ2fRA

— Javier Gancedo (@ganchetto) February 2, 2024