EuroCup Féminine

Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent

EuroCup Féminine - 4/4 des clubs français dans la deuxième division européenne ce mercredi soir ! L'ESBVA et le BLMA ont déjà leur ticket pour les playoffs, tandis que Angers et Charnay sont en ballottage favorable.
00h00
Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent

La célébration d’une Ameryst Alston qui a pris feu au Pallacium (25 points)

Crédit photo : EuroCup Women

Les clubs féminins français sont décidément à la fête. Après le 3/3 en EuroLeague pour la qualification au second tour, ceux de l’échelon en-dessous semblent bien décidés à les imiter. C’est simple, lors des matchs de ce mercredi 5 novembre, les équipes tricolores ont réalisé un 4/4 ! Les quatre clubs l’ont emporté, dont trois à l’extérieur (Angers à Bucarest, 78-64, et Charnay à Gorzow, 86-87, et enfin Lattes-Montpellier à Sassari, 67-84, qui reste invaincu). Pour Villeneuve d’Ascq, c’était plus facile à domicile, avec une large victoire face aux Polonaises de Wroclaw, 73-50.

– Journée 5
– Journée 5

Si la qualification en playoffs est maintenant assurée pour l’ESBVALM et pour le BLMA, Angers et Charnay sont en position favorable grâce à leurs succès, mais devront encore aller la chercher lors du dernier match. Selon le format de l’EuroCup féminine, les deux premiers clubs de chacun des 12 groupes sont directement qualifiés en playoffs, où ils seront rejoint par quatre clubs déchus d’EuroLeague. Il y aura ensuite un départage pour séparer les quatre meilleurs troisièmes, qui rejoindront aussi les playoffs. Les vingt équipes restantes seront éliminées. Pour les équipes encore en lice, tout se jouera lors de la semaine du… 25 au 27 novembre, après la trêve.

Plus d’infos à venir…

– Journée 5

 

– Journée 5

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l'actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s'intéresse autant aux stars qu'aux rôles clés dans l'ombre, avec l'envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s'est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l'intérieur.

