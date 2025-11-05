Villeneuve d’Ascq et Lattes-Montpellier continuent leur cavalier seul en tête, Angers et Charnay se replacent

Les clubs féminins français sont décidément à la fête. Après le 3/3 en EuroLeague pour la qualification au second tour, ceux de l’échelon en-dessous semblent bien décidés à les imiter. C’est simple, lors des matchs de ce mercredi 5 novembre, les équipes tricolores ont réalisé un 4/4 ! Les quatre clubs l’ont emporté, dont trois à l’extérieur (Angers à Bucarest, 78-64, et Charnay à Gorzow, 86-87, et enfin Lattes-Montpellier à Sassari, 67-84, qui reste invaincu). Pour Villeneuve d’Ascq, c’était plus facile à domicile, avec une large victoire face aux Polonaises de Wroclaw, 73-50.

Si la qualification en playoffs est maintenant assurée pour l’ESBVALM et pour le BLMA, Angers et Charnay sont en position favorable grâce à leurs succès, mais devront encore aller la chercher lors du dernier match. Selon le format de l’EuroCup féminine, les deux premiers clubs de chacun des 12 groupes sont directement qualifiés en playoffs, où ils seront rejoint par quatre clubs déchus d’EuroLeague. Il y aura ensuite un départage pour séparer les quatre meilleurs troisièmes, qui rejoindront aussi les playoffs. Les vingt équipes restantes seront éliminées. Pour les équipes encore en lice, tout se jouera lors de la semaine du… 25 au 27 novembre, après la trêve.

Plus d’infos à venir…