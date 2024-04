Vincent Collet à propos des JO de Paris : « C’est la compétition d’une carrière »

Dans une interview accordée à Ouest-France, Vincent Collet, le sélectionneur de l’équipe de France masculine de basket, a partagé ses réflexions à un mois de l’annonce de la pré-sélection pour les Jeux olympiques de Paris. Le technicien normand, à la tête de l’équipe depuis 2009, prépare ses quatrièmes Jeux, avec une attention particulière cette année.

« C’est la compétition d’une carrière. Même si ce sera mes quatrièmes Jeux olympiques, pour moi ce n’est pas comparable, indique-t-il. Pour les gens qui vont y être, joueurs ou coaches, c’est un privilège et quelque chose d’exceptionnel. Ils n’ont pas eu lieu en France depuis 100 ans : c’est une chance inestimable et je veux en profiter pleinement. »

Alors que la saison en club s’approche de la fin, l’échéance olympique arrive à grand pas. Après le tirage au sort des groupes, « Pour moi, c’est le premier vrai moment important », a-t-il déclaré à propos de l’annonce de la sélection prévue le 16 mai. « Il y a encore des discussions sur certains postes », a-t-il ajouté, soulignant les incertitudes, notamment dans le secteur extérieur.

« Dans le secteur extérieur, on n’a pas autant de… Je ne dirais pas de certitudes, on n’en a jamais, mais il y a en tout cas beaucoup plus d’incertitudes que certaines années. Nos joueurs réalisent des saisons qui ne sont pas celles qu’on pouvait espérer. »