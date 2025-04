Vincent Poirier brille, mais le Panathinaikos domine l’Anadolu Efes dans le Game 1 des quarts

En ouverture de leur quart de finale d’EuroLeague, le Panathinaikos Athènes a renversé l’Anadolu Efes Istanbul dans un match haletant, marqué par l’impressionnante prestation de Vincent Poirier. Le Français a brillé, mais cela n’a pas suffi face à une équipe grecque emmenée par un Juancho Hernangomez héroïque.

Le Panathinaikos frôle la correctionnelle, Poirier sur un nuage

Il aura fallu un dernier quart-temps de feu pour permettre au Panathinaikos, champion en titre, d’arracher la victoire dans une OAKA Arena sous tension. Menés de 12 points à la fin du troisième quart (60-72), les Verts ont enchaîné un 12-0 pour recoller, portés par un Juancho Hernangomez en état de grâce (20 points, 16 rebonds, tous deux en carrière EuroLeague, pour 40 d’évaluation).

Si Kendrick Nunn, fraîchement élu MVP de la saison régulière, est passé à côté (15 points à 4/15), Jerian Grant a trouvé le bon moment pour se réveiller en inscrivant un 3-points décisif dans le corner à une minute de la fin.

That DAGGER by @JerianGrant was something else… 😮‍💨🗡️☘️ pic.twitter.com/C3GvVbpLi6 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025

Côté l’Anadolu Efes, Vincent Poirier a livré une prestation de très haut niveau : 17 points à 7/8 aux tirs, 8 rebonds, 5 contres et 4 fautes provoquées pour 29 d’évaluation en 27 minutes. Mais l’ancien pivot du Real Madrid et son coéquipier Shane Larkin (également à 17 points) ont manqué des lancers francs précieux dans le money time. Elijah Bryant (14 points) et Derek Willis (11) ont aussi pesé, mais l’absence de Rodrigue Beaubois, toujours blessé, a laissé un vide dans la rotation extérieure du club stambouliote.

Le match 2 promet déjà d’être électrique entre deux formations au talent immense mais aux dynamiques opposées dans ce match inaugural. Le Panathinaikos mène 1-0.