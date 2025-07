« Vivre l’Instant », une série-documentaire au cœur du doublé des Espoirs de la JL Bourg

Auteurs du doublé championnat de France – Trophée du Futur, les Espoirs de la JL Bourg ont été suivis tout au long de la saison par une caméra du club.

Épisode final de la série Vivre l'Instant 🍿🎬 👉 https://t.co/E5jmqMbgXb ⭐️ Une immersion inédite de nos Espoirs tout au long de la saison jouant au plus haut-niveau de leur catégorie pic.twitter.com/nEvOJsImAp — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 18, 2025

Cela a donné naissance à la série-documentaire « Vivre l’Instant », un titre inspiré du mantra du regretté formateur Pierre Murtin : quatre épisodes pour retracer de l’intérieur la saison historique des joueurs de Nicolas Croisy.

Un peu plus de 2h20, au total, en immersion avec la meilleure équipe jeune de l’année en France. « Une aventure à la fois humaine et sportive, faite de victoires, de défaites, et de passion, jusqu’à un final inoubliable : le doublé Championnat et Trophée du Futur », écrit le club.

Les quatre épisodes en intégralité