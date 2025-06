Vule Avdalović, l’ancien de Cholet devient coach principal de Mega Basket, la pouponnière de Beobasket

Meneur de Cholet lors de la saison 2010-2011 et finaliste des playoffs de Pro A à Bercy contre Nancy, Vule Avdalović poursuit sa progression dans le coaching. Après trois saisons à la tête de l’OKK Belgrade, il prend les rênes de Mega MIS Beograd, la pépinière serbe réputée pour faire éclore les futurs talents européens.

OFFICIAL: Vule Avdalović has been appointed as the new head coach of @KKMegaBasket, succeeding Marko Barać after three seasons at the helm.

Novica Veličković will be departing after three seasons as team manager, with Aleksandar Rašić stepping into the role.

🔗… pic.twitter.com/jJZ5wmysrF

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 8, 2025