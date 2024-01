Wembanyama et Collet ont échangé sur comment « rendre l’équipe de France meilleure »

Victor Wembanyama a pu évoluer ces derniers jours devant le sélectionneur de l’équipe de France masculine, Vincent Collet, Ruddy Nelhomme, l’un de ses adjoints, et Boris Diaw, le manager général de la sélection nationale.

Les membres du staff des Bleus sont non seulement venus à la rencontre de l’un de ses supposés leaders pour les Jeux olympiques de Paris mais aussi ils ont aussi observé les San Antonio Spurs travailler. Le rookie des Spurs s’est exprimé sur leur venue et l’échange qu’il a pu avoir avec eux, en marge de la rencontre perdue contre Washington D.C. ce lundi 29 janvier :

« Évidemment, on a parlé de sportif. Les conditions dans lesquelles il faudrait qu’on rentre dans la prépa, l’organisation, les matchs amicaux, comment je me sentais moi, comment on aimerait développer notre jeu (dans cette campagne), comment on aimerait que ça se passe… On voit que ce n’est pas quelque chose qu’ils prennent à la légère. Moi non plus. On a parlé de sportif et de non sportif aussi. Ce qu’on pouvait faire à la fois pour aider, pour rendre l’équipe de France meilleure, mais aussi le basket français meilleur. Plein de choses intéressantes pour l’avenir. »