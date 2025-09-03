Recherche
Équipe de France

« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse

24 heures après avoir appris le forfait d'Alexandre Sarr pour l'EuroBasket en conférence de presse, Guerschon Yabusele est revenu sur cette séquence.
|
00h00
Résumé
Écouter
« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse

Guerschon Yabusele en zone mixte ce mercredi 3 septembre

Crédit photo : Julie Dumélié

Ce mercredi, la séquence a agité les réseaux sociaux. Le regard interloqué de Guerschon Yabusele, cherchant son sélectionneur Frédéric Fauthoux des yeux, quand il a appris, de la bouche des médias français, que son coéquipier Alexandre Sarr était forfait pour le reste de l’EuroBasket.

Une volonté délibérée du staff, qui n’a pas voulu informer les joueurs en amont du choc face à la Pologne. Et si certains étaient au courant, comme Mam’ Jaiteh, grâce aux médias, L’Équipe ayant sorti l’information trois heures avant le match, le capitaine Yabusele a confirmé que son étonnement lors de la conférence de presse n’était pas une mise en scène.

« J’avais tellement d’espoirs qu’il revienne »

« J’étais complètement coupé des réseaux sociaux avant le match », a-t-il confié ce mercredi après l’entraînement des Bleus. « J’étais super concentré dès le matin, j’avais décidé d’aborder la rencontre avec agressivité. Fred (Fauthoux) avait décidé de ne pas en parler à l’équipe, pour que ça nous perturbe pas, qu’on y réfléchisse trop. Au final, c’était un bon choix de sa part. Je ne lui en veux pas du tout. Donc c’est pour ça que je n’étais pas au courant et que je l’ai appris en conférence de presse. J’avais tellement d’espoir qu’il revienne. On a besoin de lui, il était important pour nous. Mais on va faire avec ce qu’on a, c’est-à-dire onze joueurs. On n’a pas d’excuses. »

Propos recueillis à Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
T-shirt offcourt

