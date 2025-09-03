« J’avais tellement d’espoir qu’Alex Sarr revienne » : Guerschon Yabusele et la séquence de la conférence de presse

Ce mercredi, la séquence a agité les réseaux sociaux. Le regard interloqué de Guerschon Yabusele, cherchant son sélectionneur Frédéric Fauthoux des yeux, quand il a appris, de la bouche des médias français, que son coéquipier Alexandre Sarr était forfait pour le reste de l’EuroBasket.

👀 Quand Guerschon Yabusele apprend le forfait d'Alexandre Sarr en… conférence de presse ! 🗣️ "Il est forfait ?! Depuis quand ?" 🔇 Freddy Fauthoux n'a pas voulu informer les joueurs avant le match, "pour éviter qu'ils se posent mille questions." 🇫🇷 https://t.co/MiT34t9d2D pic.twitter.com/bThA8GP2X1 — BeBasket (@Be_BasketFr) September 2, 2025

Une volonté délibérée du staff, qui n’a pas voulu informer les joueurs en amont du choc face à la Pologne. Et si certains étaient au courant, comme Mam’ Jaiteh, grâce aux médias, L’Équipe ayant sorti l’information trois heures avant le match, le capitaine Yabusele a confirmé que son étonnement lors de la conférence de presse n’était pas une mise en scène.

« J’avais tellement d’espoirs qu’il revienne »

« J’étais complètement coupé des réseaux sociaux avant le match », a-t-il confié ce mercredi après l’entraînement des Bleus. « J’étais super concentré dès le matin, j’avais décidé d’aborder la rencontre avec agressivité. Fred (Fauthoux) avait décidé de ne pas en parler à l’équipe, pour que ça nous perturbe pas, qu’on y réfléchisse trop. Au final, c’était un bon choix de sa part. Je ne lui en veux pas du tout. Donc c’est pour ça que je n’étais pas au courant et que je l’ai appris en conférence de presse. J’avais tellement d’espoir qu’il revienne. On a besoin de lui, il était important pour nous. Mais on va faire avec ce qu’on a, c’est-à-dire onze joueurs. On n’a pas d’excuses. »

