Sylvain Francisco a reçu plus de 3 000 messages racistes : « C’est inadmissible, je vais en parler jusqu’au bout ! »

C’est une erreur beaucoup trop lourde à payer. En acceptant la main tendue par Luka Doncic avant de se rendre compte qu’il fallait attaquer jusqu’au bout, Sylvain Francisco a initié une terrible vague de haine raciste à son encontre samedi après-midi.

Le meneur des Bleus a été le récipiendaire de multiples messages d’insultes à caractère raciste : des smileys de banane, de singe, de gorille, des références à l’esclavage… Impossible d’y échapper pour le Francilien, harcelé jusqu’à des posts remontant à plusieurs années, également destinataire de plusieurs milliers de messages privés ! Aussi inacceptable qu’écœurant, et une vraie explication à ses deux dernières sorties délicates (5 points à 2/13) après son récital face à la Slovénie.

Et voilà les commentaires que se tape Sylvain Francisco sur son Instagram… Quelle putain de honte pic.twitter.com/E14jm1A682 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 30, 2025

Sylvain, vous avez été victime d’une vague de haine raciste ces derniers jours. C’est… (on hésite sur le terme à employer)

En vrai, il n’y a pas de mots. Je trouve que c’est n’importe quoi. Spécialement venant de grandes personnes, des pères, des enfants ou des mères de famille qui n’ont rien à faire sur les réseaux. Avoir ce genre de comportement est inadmissible. Tu peux m’insulter, me dire ce que tu veux sur mon niveau sportif. Mais dès que ça touche à ma race ou à ma couleur de peau, je n’accepte pas.

À quel point cela vous a-t-il touché ?

Je ne pensais pas mais voilà… Ça m’a énormément touché, je pense que ça a vraiment joué avec mon mental. Je suis humain, ça m’a atteint. La plupart du temps, tu ne penses pas que ça va te toucher mais si. J’essaye de passer à autre chose car le plus important est de gagner ces matchs et je sais que les gars ont besoin de moi.

Vous avez publié une story lundi : « Tant qu’on n’est pas une star NBA ou qu’aucune célébrité ne s’exprime sur le sujet, rien ne bouge, on dirait… » Qu’avez-vous voulu dire par là ?

Quand Dennis Schröder a relevé les cris de singe, ça s’est fait automatiquement pour lui. Pour moi, ça a pris énormément de temps. Quand tu n’es pas une célébrité qui en parle comme Vinicius, pas un joueur NBA, le processus n’est pas aussi rapide. Il y a eu moins d’impact sur le tournoi pour moi. J’ai beau avoir un nom moins renommé, j’aimerais bien parler de ça. Ce qui s’est passé est vraiment inadmissible.

Trouvez-vous que cela a été rapidement occulté ?

Oui, c’est passé inaperçu. Je suis une personne qui va parler et qui va parler jusqu’au bout. J’ai eu plusieurs messages, plusieurs personnes qui me soutiennent, et c’est ça qui est bien. Ce genre de choses, il faut en parler, pas que quand ça concerne les personnes célèbres. Ce qui n’est pas logique, c’est le monde dans lequel on vit actuellement. Si tu as un nom, le sujet va plus vite un peu partout. Je verrai ce que je vais faire. Il y a des chances que je porte plainte. Je ne veux pas que ça passe inaperçu, il faut en parler.

L’aviez-vous déjà vécu dans votre carrière auparavant ?

Je l’ai déjà vécu, mais là, c’était trop. On m’avait fait une remarque mais là, on parle de choses que je ne pensais pas possible. Ça m’acharnait de DM (messages privés sur Instagram, ndlr), de DM, de DM… Ça reste dans ta tête, ça joue avec ton humeur, ton mood.

Et dans votre vie personnelle ?

Pas vraiment. Une fois à Manresa, mais ça m’avait fait rigoler. Là, je ne pensais pas que ça allait vraiment m’atteindre.

Combien de messages avez-vous reçu ?

Je ne peux pas compter. J’en ai pris 3 000, facile. Facile. Ils viennent commenter mes anciens posts, il y en a que je ne peux pas enlever car il s’agit de collaborations avec d’autres comptes. J’ai fermé tous mes messages privés. Les 3 000 messages, ils sont tous en DM.

D’où venaient-ils ?

Un peu partout… Des gars des pays de l’Est, des Américains. Il y a même des Français !

Qu’a fait la FIBA pour l’instant ?

Un petit communiqué (qui ne mentionne même pas son nom, ndlr), mais c’est tout. Je veux qu’ils fassent quelque chose de plus. Un communiqué, c’est un communiqué… Ils peuvent toujours le faire. S’il faut des preuves, j’en ai plein à l’appui. Julien Guérineau, l’attaché de presse de l’équipe de France, et le président de la fédération en ont parlé. Ils s’en occupent.

FIBA has released the following statement #EuroBasket pic.twitter.com/tmoUNZnjr6 — FIBA Media (@FIBA_media) September 2, 2025

Dans ce contexte, comment rester concentré sur le basket ?

C’est dur à vivre. J’ai envie de faire les choses bien. J’essaye d’oublier mais ça joue avec mon mood, avec ma concentration, sur les matchs et plein de choses. C’est dur mais j’essaye d’aller de l’avant et de retrouver le niveau où je veux être.

Propos recueillis à Katowice,