Une chose est sûre : les JO 2024 n’ont été qu’une belle étape pour le 3×3 français dont la promotion a été plus que réussie. La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) avait choisi d’investir massivement (plus d’un million d’euros) dans cette discipline olympique, dans l’objectif de glaner des médailles. « On a brillé avec les garçons avec cette belle médaille d’argent et du côté des filles, la déception est immense, a commenté Yann Julien, directeur adjoint de la performance et des Équipes de France en charge du 3×3. Cependant, si on remet les choses en perspective, sur les 3 ans qui ont suivi les JO de Tokyo, la copie est bonne côté féminin avec 7 médailles sur 9 compétitions. Ce n’est pas anodin. Cela montre quand même que nous sommes performants sur la scène internationale. Aujourd’hui, on se projette sur de nouveaux projets et sur les prochaines olympiades notamment Los Angeles en 2028 puis Brisbane en 2032. »

La professionnalisation comme ligne de mire

Après Paris 3×3, plusieurs projets de professionnalisation du 3×3 en France ont vu le jour avec la Team Toulouse ou récemment Bordeaux 3×3. Cependant, la vocation de la FFBB n’est pas de faire des équipes professionnelles, mais plutôt d’aider à faire émerger des projets dans différentes villes pour que cela prenne ensuite de l’ampleur. « Notre idée n’est pas d’être le seul dépositaire du professionnalisme 3×3 en France. Il faut qu’on arrive à ouvrir et à développer ce secteur. Ça passera d’abord par le côté masculin, car nous n’avons pas assez de compétitions internationales en pro chez les filles pour développer cet axe. On le prend en compte et on se tient prêt pour quand cela arrivera. Plus globalement, on souhaite un accompagnement fort, structurant et pas seulement financièrement, du secteur professionnel pour que derrière, les équipes de France puissent piocher dans un monde professionnel 3×3 et pas seulement dans une seule équipe. »

La Superleague 3×3 FFBB, première entrée du 3×3 en France

Lancée en 2012, la Superleague 3×3 FFBB poursuit son expansion après les Jeux olympiques de Paris 2024. La compétition estivale (de mai à juillet) qui compte 19 étapes cette année, est la première porte d’entrée vers le 3×3, car il s’adresse à tous les publics via les Open Plus Access et les Open Plus. « Au travers de ces tournois-là, on peut grandir et se faire accompagner pour tendre vers la professionnalisation. Ces compétitions sont les fers de lance pour animer le territoire et présenter du 3×3 à un maximum de monde, tout au long de l’année », avoue Yann Julien. Un système qui a déjà fait ses preuves avec l’équipe d’Ermont SENEF, issue de la Superleague 3×3 et qui se professionnalise année après année.

