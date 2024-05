Yannis Morin énorme, Murcie n’est plus qu’à une victoire des finales

Arrivé à Murcie pour aider l’équipe en playoffs, Yannis Morin (2,08 m, 30 ans) remplit amplement sa mission. C’est rare de voir un joueur s’adapter aussi rapidement à une équipe, comme le soulignait son coach Sito Alonso : « Quand un nouveau joueur arrive, on ne s’attend pas à ce qu’il s’adapte aussi vite ! ».

Lors du match 2, Yannis Morin a encore une fois prouvé que Murcie ne s’était pas trompé en le recrutant. Le Martiniquais a été essentiel à son équipe. L’UCAM s’est imposé 101 à 83 sur le parquet de Malaga lors du match 2 des demi-finales de playoffs de Liga Endesa. Le cinquième de la saison régulière mène désormais 2 à 0 et est à une victoire des finales, avant de jouer la prochaine ou les deux prochaines rencontres à domicile.

🏀 UNICAJA 🆚 UCAM MURCIA 🔥 ¡FINAAAL, FINAAAL, FINAAAAAL! 🏀 ¡NOS LLEVAMOS OTRA VICTORIA HISTÓRICA EN EL CARPENA! ❤️¡EL SÁBADO EL PALACIO SE TIENE QUE VESTIR DE ROJO!#TheLegacy #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/E5jZYoVhew — UCAM Murcia (@UCAMMurcia) May 30, 2024

Murcie en patron dans le troisième quart

Dans une ambiance très hostile, Murcie a bien débuté sa rencontre. Les Murciens ont défendu le plomb. Cette défense leur a permis d’avoir des paniers faciles en contre-attaque à l’image de celui de Rodion Kurucs dans le premier quart. Malgré cela, Malaga virait en tête à la pause (45-44). Mais l’UCAM a réalisé une troisième période parfaite. Rodion Kurucks (21 points, 27 d’évaluation) et ses coéquipiers ont limité l’Unicaja Malaga à seulement 16 points en 10 minutes. Non seulement Murcie a très bien défendu, mais l’équipe de Sito Alonso a également très bien attaqué, marquant 30 points. Ensuite, l’UCAM a géré la fin de match en continuant de creuser l’écart pour s’imposer 101 à 83.

Yannis Morin a été géant

Face à une raquette vainqueur de la Ligue des Champions (BCL) en mai, Yannis Morin a encore une fois brillé. L’ancien Roannais a dominé ses adversaires ; Kravish et Sima ont été limités à 8 points chacun. Dans son style caractéristique de combattant, l’ancien de la SIG a fait mal et s’impose en Liga Endesa. Ce jeudi 30 mai, il a été omniprésent dans tous les aspects du jeu. Yannis Morin a été essentiel en attaque : 15 points à 7 sur 10 aux tirs, 2 rebonds offensifs, 1 passe décisive. Il s’est déployé en défense : 5 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Le pivot martiniquais est déjà adulé par les fans de Murcie. Sur les réseaux on voit des messages comme : « MORIN, MORAN, chaque jour je t’aime davantage » ; « On t’aime Morin ». Sa sortie sur saignement est le symbole de l’énergie qu’il apporte sur le terrain.

Le prochain match aura lieu ce samedi 1er juin à Murcie, ce sera peut-être le dernier de cette série si l’UCAM l’emporte. La salle sera une étuve qui va tout faire pour pousser son équipe à décrocher sa place en finale. L’équipe qui sortira gagnante de cette série affrontera un des deux géants espagnols : le FC Barcelone ou le Real Madrid.