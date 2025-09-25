Recherche
NBA

Zaccharie Risacher inaugure « Rizak’s », sa salle d’entraînement à Lyon

Zaccharie Risacher a profité de l’intersaison pour dévoiler à La Tour-de-Salvagny, près de Lyon, une salle d’entraînement privée construite avec sa famille. Un lieu pensé comme un « mini-Atlanta » pour l’ailier français des Hawks, mais aussi un futur espace ouvert au public.
00h00
Zacharie Risacher a présenté sa salle d'entraînement

Crédit photo : DR

À quelques jours de reprendre sa deuxième saison NBA, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a présenté mardi « Rizak’s », sa nouvelle salle d’entraînement. Située à La Tour-de-Salvagny, dans sa région lyonnaise, elle symbolise un projet familial qui dépasse la simple préparation estivale.

« Comme à Atlanta en miniature »

Sur un demi-terrain rouge et bois, aux lignes de tir marquées à la fois selon les normes FIBA et NBA, Risacher a voulu recréer les conditions de travail de sa franchise des Atlanta Hawks. « On a essayé de faire une salle qui rappelle celle des Hawks, en miniature. Le but, c’est de travailler dans les mêmes conditions », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe.

Le parquet, les paniers et la musculation côtoient les souvenirs familiaux. « C’est un projet familial, un peu l’extension du fond du jardin où Zaccharie et sa sœur Ainhoa se sont entraînés », a confié son père, l’ancien international Stéphane Risacher.

Un projet hybride et ouvert

Si la salle servira à l’international français lors de ses retours en France, elle sera également utilisée par sa sœur Aïnhoa Risacher, joueuse de l’ASVEL féminin. Surtout, elle sera partiellement ouverte au public dès 2026. « Tous les publics peuvent venir, on veut proposer une cohabitation entre performance et sport pour tous », a précisé Dimitri Fonclaud, responsable du lieu.

Cap sur la NBA et l’EuroBasket

Deuxième du vote du rookie de l’année en 2025, Risacher s’apprête à lancer une saison charnière avec les Hawks. Dans une Conférence Est ouverte par les blessures de Jayson Tatum et Tyrese Haliburton, Atlanta espère surfer sur une nouvelle dynamique, alimentée par l’arrivée de Kristaps Porzingis. « On sent qu’il y a un engouement à Atlanta. Il faut rester concentrés sur notre travail », a glissé l’ailier tricolore, tombé en huitièmes de finale au dernier EuroBasket.

