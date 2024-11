La victoire contre l’Élan Chalon et le record pour Nicolas Lang : « On va pouvoir passer à autre chose »

Ce vendredi 1er novembre, le Limoges CSP ne pouvait pas meilleur scénario. Avec une victoire contre l’Élan Chalon (74-68), préservant ainsi son invincibilité à domicile en 2024-2025, ainsi que le record de tirs à 3-points inscrits en Betclic ELITE de Nicolas Lang, la salle de Beaublanc a vécu une soirée rêvée. Comme trop rarement ces derniers temps, après une dernière saison bien difficile, marquée par la fin houleuse de la présidence du clan Forte.

La soirée parfaite de Nicolas Lang et du Limoges CSP

Alors au sortir de la rencontre contre l’Élan Chalon, son club formateur, le capitaine limougeaud Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) savourait le moment.

« C’est la soirée parfaite. Deux choses me tenaient à cœur : gagner et marquer un panier pour battre le record et ainsi passer à autre chose. Je suis très content d’avoir eu les deux. » (via Le Populaire du Centre)

En grand compétiteur, Nicolas Lang aurait évidemment vu sa soirée « gâchée » si l’un des deux objectifs de ce vendredi 1er novembre n’avaient pas été remplis. Désormais, le shooteur va pouvoir souffler et surtout, entendre moins parler de ce fameux record longue distance. « On va pouvoir passer à autre chose ». Et ainsi pouvoir se concentrer sur la saison du Limoges CSP, qui poursuit son bon début de saison, avec 4 victoires et 3 défaites en 7 matchs.