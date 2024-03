27 points et le tir de la victoire : le beau dimanche de Rodrigue Beaubois

Sale semaine choletaise pour le Tofas Bursa… Mercredi soir, l’équipe turque n’a pas réussi à faire un pas vers les quarts de finale de la Champions League en chutant à la Meilleraie (74-77). Ce dimanche, c’est un produit de l’Académie Gautier qui s’est chargé de la crucifier (93-95).

Leader de la BSL, l’Anadolu Efes Istanbul a failli chuter à Bursa. Sans la plupart des stars (Shane Larkin, Will Clyburn, Darius Thompson, Tibor Pleiss, etc), c’est un vétéran de la maison stambouliote qui s’est chargé de tout : auteur de 27 points à 10/13 (dont 5/6 à 3-points), 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 25 minutes, Rodrigue Beaubois a sauvé l’Anadolu Efes d’un superbe tir primé à 27 secondes du buzzer final. Non vraiment, vivement que le Tofas Bursa n’entende plus parler de Cholet et des anciens choletais…