3-0 : Paris met fin à la saison d’une JL Bourg qui aura tout tenté et file en finale

La transition du Match 3 entre Monaco et l’ASVEL à celui entre Bourg et Paris n’était pas la plus fluide. Après un match âpre et défensif avec un rythme lent à Gaston-Médecin, c’est tout le contraire qui a eu lieu à Ekinox entre Burgiens et Parisiens. Comme sur l’ensemble de la série, la rencontre s’est encore terminée sur un score haut, avec énormément de rythme et beaucoup de tirs à 3-points. Mais ce n’est pas pour autant que l’intensité était absente, en témoignent les nombreuses échauffourées et mauvais gestes entre les deux équipes. Et dans ce style de match-là, difficile de battre le Paris Basketball.

L’histoire se répète

Le scénario de la série a de quoi frustrer les fans de la JL Bourg. Trois fois, leur équipe s’est faite avoir de la même manière. Ce Match 3 en est une nouvelle illustration. Dans un premier temps, les hommes de Freddy Fauthoux ont réussi à prendre à leur propre jeu les Parisiens. En tentant énormément de 3-points – parfois en première intention à l’image de ce qui se fait en NBA – ils ont réussi à mener au score pendant toute la première période. Jordan Usher (20 points, dont 14 en première période) a notamment excellé dans ce jeu rapide. Et quand ces tirs primés rataient, la doublette Jean-Marc Pansa (8 points, 6 rebonds) et Kevin Kokila (11 points) était là pour récupérer les rebonds offensifs, tout comme le couteau-suisse Joël Ayayi (6 points, 8 rebonds, 6 passes décisives). De quoi permettre à la Jeunesse Laïque de mener de quatre points au retour aux vestiaires (56-52).

Cette recette a exaspéré les Parisiens, à l’image de Yakuba Ouattara au micro de DAZN à la mi-temps : « On encaisse 56 points, c’est beaucoup trop sur une rencontre de playoffs… Pour l’instant on ne répond pas au défi physique, on est bousculés au rebond offensif, on perd des ballons, et on n’y est pas non plus dans nos rotations défensives non plus. » Mais ils n’ont pas paniqué pour autant. Car ils savaient qu’en fin de match, ils pouvaient se reposer sur leur sauveur TJ Shorts, encore auteur d’une performance exceptionnelle.

TJ Shorts chirurgical

Principalement concentré sur les attaques de miss-match en première période, le double MVP de Betclic ÉLITE a passé la vitesse supérieure dans le dernier quart-temps. L’écart final de 10 points alors que les deux équipes étaient à égalité (75-75) au début de celui-ci lui est grandement dû. Intenable peu importe la couverture défensive adverse, il a marqué 6 points et distribué 6 passes décisives dans les dix dernières minutes, pour ses intérieurs toujours bien placés. Le meneur miniature termine avec 27 points et 14 passes décisives pour 31 d’évaluation, ce qui n’est même pas son meilleur match de la série…

« Le plus frustrant, c’est que c’est le même scénario sur les 3 matchs, et on peut même dire sur les 6 de la saison régulière. Ça veut dire qu’ils ont quelque chose en plus que nous n’avons pas. C’est leur plan de jeu, ils nous usent, et on n’arrive pas à répondre sur les fins de match » a regretté Joël Ayayi au micro de DAZN. On peut même dire depuis plusieurs années, puisque la JL n’a plus battu Paris depuis… décembre 2023 (9-0 depuis).

Des larmes de fierté côté burgien

À noter les 19 points de Nadir Hifi, toujours là pour mettre des paniers bien sentis. Ce dernier a reconnu la valeur de ses adversaires sur cette série : « Encore un match très compliqué face à une équipe solide, qui a montré beaucoup de solidarité et a su nous confronter. Pour être honnête, ils méritaient d’en prendre un… » Les 95 points de moyenne qu’ils auront marqué sur la série auraient probablement suffi contre beaucoup d’autres équipes. Mais pas contre Paris, qui a dépassé les 100 points sur les trois matchs.

Les larmes coulaient sur le parquet d’Ekinox après le coup de sifflet final, que ce soit de Maxime Courby ou de Kevin Kokila. « Nous avons un groupe soudé. On a eu beaucoup de blessures, des moments pas faciles, mais on s’est toujours relevés. Là on a eu affaire à plus forts que nous malheureusement, mais on s’est quand même battus » a résumé Joël Ayayi. C’est donc une fin de saison pour la JL Bourg, tandis que Paris file vers sa troisième finale d’affilée.