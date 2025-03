3e victoire en six jours pour Nanterre : Desi Rodriguez écoeure le Limoges CSP

Depuis le retour de la trêve internationale de février, Nanterre 92 va mieux, beaucoup mieux. Face au Limoges CSP ce samedi 29 mars, le club des Hauts-de-Seine a confirmé son regain de forme au mois de mars, avec une 6e victoire en 8 matchs depuis la fin février. Son homme fort Desi Rodriguez a été une nouvelle fois décisif en se faisant un malin plaisir de maltraiter son ancienne écurie (32 points à 13/18 aux tirs).

4️⃣ème victoire de suite TCC pour conclure une semaine parfaite ✅#BetclicELITE pic.twitter.com/HaSewuRsY2 — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) March 28, 2025

Nanterre a accéléré dans le dernier quart-temps

Si le natif du Bronx avait traversé la rencontre aller comme un fantôme à Beaublanc (4 points à 2/8 aux tirs), ce ne fut pas du tout le cas dans sa nouvelle maison, à Maurice-Thorez. Desi Rodriguez, également bien épaulé par Benjamin Sene (18 points et 10 passes décisives), a constamment porté son équipe, alignant les gros tirs dans chacun des quart-temps. Et quand une rencontre serrée doit se décider, l’issue finale va souvent à l’équipe la plus en confiance, à savoir Nanterre 92. Car malgré le meilleur match depuis son arrivée de sa recrue William Christmas (24 points à 9/11 aux tirs), le Cercle Saint-Pierre a fini par craquer dans les dix dernières minutes, perdues sur le score de 28 à 21.

Alors que Limoges termine son mois de match par une 3e défaite en 4 matchs, continuant à le faire regarder derrière lui, Nanterre 92 continue d’engranger les succès. Avec avoir assuré sa qualification pour les quarts de finale de la BCL, où le club altoséquanais défiera l’AEK Athènes, il continue de mettre la pression à ses concurrents pour le play-in (11e), en revenant provisoirement à égalité de bilan de l’Élan Chalon et Dijon (10 victoires).