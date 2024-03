À 19 ans, la Tarbaise Carla Leite est la joueuse la plus utilisée de LFB cette saison

37,8. C’est le nombre de minutes disputées en moyenne par Carla Leite (1,75 m, 19 ans) cette saison, sur 40 possibles. Avec cet énorme temps de jeu, la jeune meneuse du Tarbes Gespe Bigorre est la joueuse la plus utilisée de LFB cette saison. Elle est d’ailleurs secondée par sa coéquipière Marie-Paule Foppossi, avec 36,8 minutes par match. Toutes les autres joueuses sont en-dessous des 35 minutes. À 18 ans, Dominique Malonga joue aussi 30,8 minutes de moyenne. Ce qui prouve une tendance du coach François Gomez à la surutilisation de ses joueuses, et surtout de ses jeunes. La formation de la jeunesse est maintenant ancrée dans la culture du club. Ce qui a le mérite de fonctionner, puisque le TGB pointe en cinquième position du classement cette saison, avec un bilan positif de 10 victoires pour 9 défaites. Bien loin des 8 victoires pour 14 défaites et de la neuvième position de la saison dernière.

Des grosses responsabilités d’entrée

Pour sa première saison en LFB en 2022/23, Leite jouait déjà quasiment 27 minutes de moyenne à Tarbes. Le club l’avait récupérée à sa sortie du centre de formation de l’ASVEL et lui avait tout de suite donné beaucoup de responsabilités. À l’issue de cette saison rookie, son coach François Gomez, qui l’avait déjà repérée à ses 15 ans, avait avoué à France Bleu sa fierté : « Ce qui était certain pour moi, c’est qu’elle allait réussir, mais peut-être pas à ce niveau-là. Elle a été surprenante en s’adaptant tout de suite au niveau de la ligue. Elle s’est déjà imposée comme une joueuse professionnelle… C’est une grande satisfaction. » Cette année, la Française a donc encore passé un cap supplémentaire. Dans la lancée de son exceptionnelle Coupe du Monde U20 l’été dernier, où elle est repartie avec la médaille d’or et le trophée de MVP du tournoi.

CARLA TIME ⌚ La fin de match de Carla Leite pour emmener la demi-finale en overtime 🔥 Avec bien sûr le tir qui arrache la prolongation 🥶 pic.twitter.com/YCfFSQMPXg — Carla Leite Fan Account (@mp_leite_fan) March 11, 2024

Pour le meilleur comme pour le pire

Cette saison, Leite compile des statistiques moyennes de 15,8 points à 37,9% aux tirs (dont 20% à 3-points), 2,4 rebonds, 5,9 passes décisives et 1,4 interception. Elle est la cinquième meilleure marqueuse de LFB et la deuxième meilleure passeuse. Elle a passé plusieurs fois la barre des 20 points, avec une pointe à 25 unités contre l’ASVEL en février. Mais la fatigue due à son énorme temps de jeu lui coûte aussi un manque d’efficacité, contre le montrent ses pourcentages aux tirs. Ainsi qu’un nombre conséquent de ballons perdus (4,2), soit la deuxième plus haute moyenne de la ligue. C’est simple, elle a quasiment tout le temps la balle en main à Tarbes. Pour le meilleur comme pour le pire. Ce qui, en plus de sa jeunesse et de sa fougue, occasionne forcément du déchet.

Mais avoir autant de minutes et de responsabilités est forcément une bonne chose pour une jeune joueuse. Cela lui permet de tester des choses et de se développer. Reste à voir si cela est tenable sur le long terme. Leite a déjà manqué 3 matchs cette saison, ainsi que la fenêtre internationale de novembre où elle était convoquée avec l’Équipe de France, à cause d’une blessure à la cheville. En ne se reposant que 2 minutes en moyenne par match, les pépins physiques ont forcément plus de chances d’arriver. Avant la saison, elle était en tout cas convaincue d’avoir signé au bon endroit, comme elle l’a expliqué à Ouest-France : « Tarbes est réputé pour aligner les jeunes. Je me suis dit que c’était le meilleur endroit pour m’épanouir et avoir du temps de jeu ». On ne peut pas lui donner tort, et sa coéquipière Dominique Malonga pourrait dire la même chose. Cependant, Leite a tout de même choisi de changer d’équipe la saison prochaine, puisqu’elle devrait signer à Villeneuve d’Ascq, selon nos informations dévoilées en décembre. Avec potentiellement une présentation à la Draft WNBA entre temps.