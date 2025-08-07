À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA

Discret depuis la fin de son aventure à la JDA Dijon cet été, l’arrière américain Phil Booth (1,92 m, 29 ans) a annoncé sur ses réseaux sociaux mettre fin à sa carrière de joueur professionnel.

Le double champion NCAA avec Villanova sortait d’un exercice qui avait mal démarré, en Italie à Crémone (7,3 points à 36,7%, 1,3 rebond et 1,5 passe décisive en 19 minutes de moyenne sur 8 matchs), qu’il avait rejoint après une saison contrastée avec Strasbourg. Booth s’est ensuite engagé avec la JDA fin novembre, où il a retrouvé ses standards à l’adresse en championnat (7,6 points à 51% de réussite, 2,3 rebonds et 1,9 passe) mais aussi en FIBA Europe Cup (8,2 points à 64% aux tirs, 2 rebonds et 1,3 passe).

PROFIL JOUEUR Phil BOOTH Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 29 ans (31/12/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 7,6 #114 REB 2,3 #135 PD 1,9 #86

“Le basketball a changé ma vie”

Si l’annonce paraît surprenante au vu de son âge (29 ans), Booth a déjà trouvé un prestigieux point de chute en NBA. « J’attends avec impatience ma carrière dans le basketball en dehors des terrains, alors que je commence mon nouveau poste chez les Minnesota Timberwolves », a-t-il commenté sous sa publication. Au moment de faire le bilan, Booth « ne peut qu’être reconnaissant de l’aventure que le basketball m’a proposée. Je ne changerais rien de toute ma carrière », qu’il achève tout de même avec deux titres NCAA, un titre de champion de Belgique avec Ostende en 2022, et une finale de Coupe de France avec Strasbourg en 2024.

Auparavant, Booth était aussi passé par la G-League, le Buducnost Podgorica, et l’Aliaga Petkim Spor en Turquie où il tournait, lors de l’exercice 2022-2023, à 14,4 points à 45,5% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 27 minutes de moyenne. “Le basketball a changé ma vie, je remercie aussi toutes les personnes formidables que j’ai rencontrées sur ma route”, reconnaît le natif de Baltimore.