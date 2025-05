À Grenade, Amine Noua et Jonathan Rousselle (42 points) maintiennent l’espoir de maintien en Liga Endesa

L’espoir ne tient plus qu’à un fil en Andalousie, où Grenade tente coûte que coûte de se maintenir en Liga Endesa. Avant-derniers du championnat, les Andalous peuvent encore se maintenir grâce à la performance de Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans) et Amine Noua (2,02 m, 28 ans), 21 points chacun, contre Saragosse. À trois journées de la fin, les Andalous ne totalisent que 8 victoires en 31 matchs, soit trois de moins que le premier non relégable.

Dimanche 11 mai, Amine Noua et Jonathan Rousselle ont permis aux leurs de ne pas être d’ores et déjà condamnés à la descente, comme ce peut être le cas pour La Corogne de Thomas Heurtel. Les deux Tricolores ont inscrit 42 des 95 points de leur équipe lors de la victoire à Saragosse 95-88. 21 points pour Amine Noua, qui ajoute également 7 rebonds en 31 minutes ; et 21 points pour Jonathan Rousselle, qui s’est quant à lui illustré à la passe décisive avec 6 unités.

Sans faute obligatoire pour espérer le maintien

À trois matchs de la fin, l’équation est simple pour les Andalous : victoire obligatoire sur les trois dernières rencontres. D’abord une réception de Breogán, onzième, puis un déplacement compliqué au Real Madrid, le leader, avant d’accueillir Andorre, un concurrent direct pour le maintien. En parallèle Grenade doit espérer qu’au moins un des trois concurrents au maintien – Andorre, Gérone et Bilbao – perde l’intégralité des matchs restants. La tâche s’annonce relevée, mais Noua et Rousselle permettent à Grenade d’encore rêver de maintien.