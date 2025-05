À Monaco, un petit clash en plein match a éclaté entre Mike James et Vassilis Spanoulis

À quelques jours du Final Four de l’EuroLeague, l’AS Monaco n’a pas vécu une préparation idoine avant de prendre la direction d’Abu Dhabi. En plus d’être rentré en Principauté avec une défaite assez lourde dans ses bagages après sa venue chez l’Élan Chalon (90-65), les nerfs étaient également à vifs au moment de quitter le Colisée.

Un accrochage quelques jours avant le Final Four de l’EuroLeague

En effet, au milieu du 3e quart-temps, une scène assez surprenante a éclaté entre l’entraîneur Vassilis Spanoulis et Mike James. Les deux acteurs se sont expliqués de manière assez véhémente à la suite d’un box-out oublié du natif de l’Oregon sur Zac Cuthbertson. Remplacée dans la foulée par Matthew Strazel, la star monégasque a continué de pester sur le banc, puis est parti aux vestiaires pendant plusieurs minutes avant de refaire son apparition. Aucun commentaire sur ce fait de match n’a été fait en conférence de presse d’après nos confrères du JSL.

Après leurs exclusions communes contre la JL Bourg, Mike James et Vassilis Spanoulis ont donc fait preuve d’un nouvel excès de tension en Bourgogne. Un accrochage qui ne témoigne pas forcément d’une dissension entre les deux hommes, tant les marques de respect sont nombreuses l’un envers l’autre. Comme pas plus tard qu’à l’issue de la série des quarts de finale des playoffs d’EuroLeague gagnée contre le FC Barcelone pour accéder au dernier carré. « Je voulais y retourner pour le coach aussi », disait Mike James après la qualification. « Retourner au Final Four avec quelqu’un contre qui j’ai joué, quelqu’un qui a marqué l’histoire et dont j’ai battu le record (rires), c’est super. »

Faut-il espérer pour Monaco que la Roca Team gardera davantage ses nerfs aux Émirats arabes unies pour disputer le 2e Final Four de son histoire, le vendredi 23 mai contre l’Olympiakos.