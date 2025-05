Chalon s’offre la 7e place, Saint-Quentin arrache le dernier billet pour les play-in tant bien que mal !

PoIl faut se souvenir de l’état de l’Élan Chalon lors de la première trêve internationale pour mesurer le chemin parcouru depuis. Le club était alors barragiste, lesté d’un bilan de sept défaites en neuf rencontres. C’est dans ce paysage, pas franchement réjouissant, qu’Elric Delord a pris ses fonctions.

Six mois après, l’Élan a atteint ses objectifs, et même beaucoup plus que cela ! Non seulement le maintien a finalement été une formalité. Non seulement le billet pour les play-in a été validé. Mais les Chalonnais auront surtout deux balles de playoffs à domicile !

Un derby brûlant au Colisée

L’AS Monaco étant venue sans envie au Colisée à six jours d’un Final Four qui accapare toutes ses pensées, les coéquipiers de Dusan Ristic (20 points, 11 rebonds et 2 passes décisives) se sont régalés (victoire 90-65).

Surtout, la bonne nouvelle est venue de l’Astroballe, où la JDA a mal négocié son money-time (83-84). Et le Dijon – Chalon en play-in s’est transformé en Chalon – Dijon, ce qui change beaucoup de choses !

Derrière, le perdant du derby bourguignon aura une deuxième chance face au vainqueur du play-in entre Nancy et Saint-Quentin. Sur la jante ces dernières semaines, avec huit défaites en dix rencontres pour terminer, le SQBB a préservé le dernier strapontin malgré son revers à Limoges (70-74), où Alexandre Chassang a offert une dernière explosion à Beaublanc.

Alexandre Chassang qui offre la victoire au Limoges CSP à 7 secondes de la fin face à Saint-Quentin dans un Beaublanc chaud bouillant malgré l'absence d'enjeu (74-70). pic.twitter.com/qZToiasrHY — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) May 17, 2025

Pour se qualifier, les Axonais auront pu compter sur la complicité de Strasbourg, tombeur de Gravelines-Dunkerque (91-88) qui briguait cette 10e place. Mais dans leur vestiaire limougeaud, les hommes de Julien Mahé ont certainement tremblé face à la remontée nordiste au Rhénus, où le BCM, mené par un Roman Domon pétillant pour sa dernière en Betclic ÉLITE (23 points et 5 rebonds en 26 minutes), est passé de 62-76 à 88-90 dans le money-time.