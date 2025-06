À Quimper, Wallez et Dudit partis pour rester avec le promu en Pro B

Sortis dès les quarts de finale de playoffs de NM1 face aux Sables d’Olonnes, les Béliers de Quimper avaient déjà leur billet pour la Pro B au terme de la saison régulière. Lors de la dernière journée, un scénario dantesque leur avait permis de terminer premiers, synonyme de promotion, et ainsi aborder les phases finales sans pression.

Des héros de la montée récompensés ?

Pour les dirigeants, l’heure est maintenant à la constitution de l’effectif qui se battra pour le maintien au deuxième niveau français. Après avoir officialisé les départs des jeunes Izan Le Meut, Théo Jolivet et Alioune Bruno, les Béliers devraient annoncer les prolongations de deux grands artisans de la montée : Antoine Wallez et Antoine Dudit, d’après nos confrères de Ouest-France. L’arrière/ailier d’Aix-Maurienne, Christopher Dauby, est également attendu dans le Finistère.

Pour le pivot, cette prolongation récompense une bonne saison statistique, mais surtout son attachement au club breton. Présent lors de la descente des Béliers en 2023, Antoine Wallez (2,05 m, 28 ans) avait affirmé qu’il serait là pour aider le club à remonter. Chose promise, chose due : revoilà les Quimpérois en Pro B ! Au lendemain de la montée directe en Pro B, Antoine Wallez nous accordait une interview, et partageait la symbolique de cet accomplissement collectif. “Ça me tenait à cœur car le club était en Pro B quand je suis arrivé. Malheureusement, nous sommes descendus en NM1 dès ma première saison. Lorsque Quimper m’a proposé de rester, il me restait un an de contrat et j’avais accepté car je ne voulais pas partir comme un voleur. Ça me tenait à cœur de laisser le club, si je devais partir, là où je l’avais trouvé en arrivant il y a deux ans et demi. Quimper est de retour en Pro B et j’en suis fier”, confiait-il, ému.

Hugo Dumortier parti pour rester également ?

Il avouait déjà ses envies pour la suite, sans détour : “Personnellement, j’aimerais rester ici. Je me suis senti très très bien cette saison. Je joue le meilleur basket de ma carrière, après avoir vécu une saison très compliquée l’an dernier, autant sur le plan professionnel que personnel”. Ses vœux de continuité devraient être exaucés, comme pour son meneur de jeu Antoine Dudit (1,86 m, 28 ans). Après 10 ans de Nationale, le Vendéen nous racontait dans une interview en janvier dernier son envie de connaître la Pro B avec Quimper, ce qui devrait bien être le cas.

Arrivé au moment de la descente en provenance de Mulhouse, Antoine Dudit est un meneur d’hommes de qualité, faisant parler pour lui son expérience mais aussi ses performances. Ses 8,9 points, 1,9 rebond et 4,8 passes décisives en 23 minutes de jeu en moyenne ont contribué au succès de Quimper, qui a jugé bon de renouveler sa confiance en Dudit en vue de la saison 2025-2026.

Les Béliers pourraient donc débuter leur retour en Pro B en se garantissant une certaine stabilité de ses cadres. Derrière Antoine Wallez et Antoine Dudit, un troisième joueur expérimenté pourrait même suivre : Hugo Dumortier (1,95 m, 31 ans). L’arrière shooteur a lui aussi avoué son envie de rester dans les colonnes de Ouest-France : “Hors de question que je déménage !”