Aaron Falzon et Ange-Landry Djedje finalisent le recrutement de Besançon

Officiellement repêché en Nationale 1 masculine (NM1), Besançon a finalisé son recrutement. Outre le meneur Claudien Eliezer-Vanerot (1,91 m, 23 ans) qui arrive de Lorient, Le BesAC a signé Aaron Falzon et Ange-Landry Djedje dans le secteur intérieur.

Ange-Landry Djedje (2,02 m, 20 ans) va être la doublure du vétéran Calvin Jubenot sur le poste 5. Il a débuté sa carrière professionnelle en avril en passant de l’ADA Blois, où il tournait à 10,8 points à 72%, 6,6 rebonds et 1,5 contre en Espoirs, à l’ALM Évreux (1,1 point et 3 rebonds de moyenne en 7 minutes sur 7 matches de Pro B). « C’est un joueur qui a un gros volume physique et de la densité. Il me fait penser à Mathias Lessort qui est en équipe de France », annonce son futur coach Laurent Kleefstra. « C’est un fort défenseur et bon rebondeur des deux côtés du terrain ».

Au poste 4, l’international maltais Aaron Falzon (2,03 m, 28 ans) revient dans l’Est de la France. Le natif de Newton (Massachusetts) a joué six matches à Angers en 2020-2021 avant de passer toute la saison 2022-2023 à Mulhouse. Il tournait à 12,2 points à 43,2% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,7 passe décisive en 28 minutes en Nationale 1. Fort shooteur à 3-points (38,3%, sur 6,3 tentatives par match), il est attendu comme un joueur majeur de l’effectif de Laurent Kleefstra et Raphaël Pegeot. Il sort d’une saison en troisième division japonaise.