Abdoulaye Ndoye blessé au pied, Le Mans prolonge Tyran de Lattibeaudiere

Abdoulaye Ndoye désormais arrêté, Le Mans a fait le choix de prolonger Tyran de Lattibeaudiere (2,01 m, 32 ans), initialement engagé en tant que remplaçant médical de Williams Narace, jusqu’au 8 janvier.

Forfait contre Monaco le 28 novembre en raison d’une blessure au pied, Abdoulaye Ndoye avait repris le 2 décembre face à la JL Bourg, cumulant 10 points à 3/10 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives en 22 minutes. Mardi soir en revanche, le Nordiste n’a pas pu enchaîner. Ce jeudi 7 décembre, le MSB annonce qu’il a été mis à l’arrêt.

En conséquence, Tyran de Lattibeaudiere, dont le contrat de remplaçant médical de Williams Narace se terminait le 6 décembre, va rester un mois de plus dans la Sarthe. Depuis son arrivée, le Jamaïcain tourne à 8,4 points à 51,7% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 20 minutes après cinq matches de Betclic ELITE et 12 points à 46,7% et 2,7 rebonds en 22 minutes sur trois rencontres de Ligue des Champions (BCL). Mardi, l’ancien joueur de Tours, Denain, Nancy et Orléans a cumulé 15 points et 4 rebonds contre Peristeri.