Adam Mokoka se fait plaisir contre Hambourg

Adam Mokoka (1,95 m, 26 ans) et son équipe de Cluj-Napoca a débuté l’année 2025 de manière tonitruante en s’imposant largement face à Hambourg. Avec une attaque bien orchestrée et une défense retrouvée, Cluj a dominé la rencontre, enregistrant sa cinquième victoire consécutive à domicile et améliorant son bilan à 7-6 dans le groupe B de l’EuroCup.

Adam Mokoka au sommet de son art

Adam Mokoka a mené la charge avec une performance spectaculaire : 19 points à 7/9 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 22 d’évaluation en 29 minutes. Il s’agit de sa deuxième meilleure performance offensive de la saison d’EuroCup, après ses 24 points marqués contre l’Aris Salonique. Son énergie et son impact des deux côtés du terrain ont marqué le tournant décisif du match. Déjà auteur de 22 points dans le championnat roumain samedi dernier, il n’avait cependant pas empêché la défaite de son équipe face à Valcea (97-100).

Lors de cette belle performance, Adam Mokoka a aussi signé le dunk de la soirée en EuroCup.

Cinq joueurs à 14 points ou plus



Outre Mokoka, quatre autres joueurs ont marqué plus de 14 points : le Lituanien Gediminas Orelik (18 points), l’ancien joueur de Châlons-Reims De’Shawn Stephens (16 points), l’ex-Gravelinois Dennis Seeley (15 points) et l’ancien Chalonnais Mareks Mejeris (14 points). Avec 28 passes décisives et une adresse à 3-points impressionnante (12/22, soit 54,5 %), Cluj a parfaitement partagé la balle, compensant la performance blanche de Zavier Simpson, habituellement l’un des meilleurs marqueurs de la compétition. « Nous avons joué un excellent basket collectif ce soir. C’est une victoire importante, mais nous devons rester concentrés pour notre prochain match crucial contre Hapoel Jérusalem », a commenté Mihai Silvasan, le coach de Cluj.

Une domination nette dès le troisième quart

Après une première mi-temps maîtrisée (45-35 à la pause), Cluj a assommé Hambourg avec un 31-10 dans le troisième quart-temps. Mokoka a brillé dans cette période avec 11 points, propulsant son équipe à une avance de 27 points (82-55) avant d’entrer dans le dernier quart-temps. « On s’est appuyés sur notre défense pour construire notre jeu. C’est une victoire d’équipe qui montre ce dont nous sommes capables », a partagé l’international français.