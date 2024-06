Camp de Trévise : Brice Dessert MVP de la finale, Mohamed Diawara meilleur défenseur du camp

Mohamed Diawara (2,04 m, 19 ans) et Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) ont fait parler d’eux lors de l’Adidas Eurocamp 2024 à Trévise (Italie). Au total, huit Français étaient présents pour montrer leurs talents, aux yeux de la NBA notamment : Joan Beringer, Nicolas Pavrette, Ugo Doumbia, Illan Pietrus, Lucas Ugolin, Roman Domon et donc Mohamed Diawara et Brice Dessert.

Ce sont ces deux derniers qui ont le plus fait parler d’eux. En effet, le néo-Strasbourgeois a été sacré MVP de la finale entre son équipe « Eurocamp1 » (où figurait Diawara et Doumbia) contre l’équipe « World » (14 points à 7/8 au tir). De son côté, le nouveau joueur de Cholet a été élu meilleur défenseur du camp… et a également été l’auteur du tir de la victoire en finale en étant à la réception d’un dernier système victorieux donc.

Le game winner de Mohamed Diawara 🇫🇷 en clôture du adidas Eurocamp sur un système dessiné par Dave Joerger. 📹 @adidasHoops pic.twitter.com/b7sgnY6SDf — Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) June 3, 2024