Adrien Moerman et le Zenith Saint-Petersbourg se séparent

Adrien Moerman (2,02 m, 35 ans) n’est plus un joueur du Zenith Saint-Pertersbourg. Le club russe a annoncé ce vendredi 12 avril la résiliation du contrat de l’intérieur français d’un commun accord des deux parties.

Un bel exutoire d’une saison et demie en Russie

Arrivé en janvier 2023 dans la ville portuaire de la mer Baltique après avoir été mis de côté par Monaco, Adrien Moerman avait prolongé d’une saison à l’été 2023. Le désormais ex-coéquipier de Thomas Heurtel n’ira donc pas au bout de cette saison 2023-24 avec le Zenith (5,7 points et 4,4 rebonds à 37,7% de réussite aux tirs en 20 minutes de jeu en moyenne), dont la saison régulière de VTB League se termine mi-avril. La saison dernière, Adrien Moerman avait connu les demi-finales des playoffs avec le Zenith Saint-Petersbourg et avait remporté deux trophées, la Coupe Kondrashin and Belov ainsi que la Coupe Super League United.