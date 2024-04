Adrien Thimon, un renfort pour Tours en vue du sprint final

Classé 6e de la Poule A, le Tours Métropole Basket se renforce en vue du sprint final avec Adrien Thimon (1,99 m, 30 ans). Le shooteur bondynois va remplacer Augustinas Venckus, blessé pour huit semaines, avec un contrat jusqu’au 5 mai à la clef.

Déjà pigiste médical avec Andrézieux-Bouthéon en début de saison, il affichait des moyennes de 8,8 points à 42 % au tir, 2,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8 d’évaluation en 15 rencontres disputées. Depuis son départ fin décembre, il s’est entraîné avec Rouen et Évreux. Dans le sprint final, Thimon va apporter toute son expérience de la Nationale 1, lui qui a déjà porté les couleurs de sept clubs dans la division (Quimper, Avignon, Tarbes-Lourdes, Recy-Saint-Martin, Toulouse, Cergy-Pontoise, Andrézieux). Il retrouvera d’ailleurs l’un d’entre eux dès ce mardi soir avec la réception d’Avignon.

« Même si on n’attendait pas Tanguy Touze à ce niveau de performance (23 points contre le HTV la semaine dernière, ndlr), on voulait juste continuer à avoir un potentiel offensif et de tir », explique Cédric Heitz, l’entraîneur du TMB, qui a remis en cause le calendrier surchargé de NM1 récemment. « Nous avons maintenant vraiment un effectif intéressant pour aborder la dernière ligne droite. Après, on n’a pas été non plus gâté par la chance en terme de blessure avec Pierre-Étienne (Drouault) qui n’a fait que 15 matchs, la luxation du pouce d’Ousmane Kaba et Augustinas maintenant. On a préféré assurer en vue de la dernière phase. J’attends de lui qu’il nous permette d’avoir un potentiel offensif sur les postes extérieurs 2-1 et 2-3 avec du tir et de l’agressivité. Aussi, nous avons préféré un joueur français plutôt qu’étranger, car il connaît la division. Il a l’expérience, ‘adaptation devrait être plus rapide. On est dans une période où il est difficile d’intégrer quelqu’un rapidement. »