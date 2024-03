Nikola Knezevic offre la première place au HTV, le calendrier surchargé remis en cause

Poule haute

Propulsé seul leader de Nationale 1 mardi soir, Avignon n’aura tenu que trois jours à la première place. Battue à domicile par Quimper, sur un dernier shoot primé d’Antoine Dudit (17 points), l’USAP a été rejointe en tête par Hyères-Toulon. Profitant de la défaite de Caen à Tarbes-Lourdes (59-65), où Marius Chambre a titillé le record de passes décisives de la saison détenu par Thibault Desseignet (14, contre 15 pour le Lyonnais), le HTV s’est ré-emparé du trône en l’emportant face à Chartres au terme d’un véritable thriller (71-69).

Une victoire varoise marquée du sceau de Nikola Knezevic, tant l’ailier serbe a été le grand bonhomme du soir dans un Palais des Sports de Toulon qui commence à vibrer de nouveau. Auteur de 13 points à 4/7, l’ancien ailier de Besançon a commencé par arracher la prolongation (58-58), puis a envoyé deux flèches primées afin de rétablir le HTV (66-65, 44e minute), avant d’aller se fendre du panier de la gagne, profitant des espaces libres dans la raquette eurélienne. « J’aime ces temps chauds », a-t-il confié à Var Matin. « Et heureusement, sinon ça voudrait dire que je n’aime pas le basket. Mes coéquipiers ont su me trouver, merci à eux ! »

Match de dingue pour le ⁦@BasketHtv⁩ qui bat Chartres en prolongation 71-69 sur ce shoot de Knezevic ! Ils sont leaders de #NM1 pic.twitter.com/zrsJ0G9WWR — Var Matin Sports (@Var_matin_sport) March 29, 2024

Plus en bas de la poule, Tours a arraché un précieux succès sur le parquet d’Andrézieux-Bouthéon (70-69), malencontreusement offert sur un plateau par Rosaire Malonga qui a manqué son tout dernier lancer-franc. On retiendra cependant la sortie de Cédric Heitz, qui, dans les colonnes de La Nouvelle République, a remis en cause le calendrier surchargé de la Nationale 1, au rythme de deux matchs par semaine. « On peut se demander qui programme un tel marathon pour des équipes de NM1 qui ne sont pas calibrées pour ce type de marche forcée. Cette remarque est valable pour nous mais également pour toutes les autres équipes. » L’entraîneur de Tours nous a ensuite précisé qu’il parlait surtout des clubs, pas des équipes : « pas de kinés en déplacement, moins de moyens pour la récupération comme la cryothérapie, pas toujours des cars adaptés pour les déplacements… »

Enfin, lesté d’une lourde défaite à Saint-Vallier (60-86), Loon-Plage est largué à la dernière place du classement, avec deux longueurs de retard sur le SVBD et l’ABLS.

Les résultats de la 6e journée dans la poule haute Hyères-Toulon – Chartres : 71-69, a.p.

Avignon – Quimper : 71-73

Tarbes-Lourdes – Caen : 65-59

Andrézieux-Bouthéon – Tours : 69-70

Saint-Vallier – Loon-Plage : 86-60



Poule intermédiaire

Dans la lente léthargie de la poule intermédiaire, vraiment pas la plus passionnante du lot (vivement sa suppression !), vers les playoffs, on pourra se demander si un Top 7 ne s’est pas dessiné vendredi. Tous battus, Orchies, Toulouse et Rennes ont pris le mauvais wagon, une longueur derrière la 7e place qualificative, occupée par Challans qui a, au contraire, réussi la bascule en s’imposant à Pont-de-Chéruy (75-72), grâce à l’éternel Jérémy Bichard (21 points à 8/11, 3 rebonds et 6 passes décisives) et un superbe troisième quart-temps (23-6). Tombeur de Toulouse, Mulhouse reste seul en tête.

Les résultats de la 6e journée dans la poule intermédiaire Mulhouse – Toulouse : 81-68

Boulogne-sur-Mer – Vitré : 74-64

Pont-de-Chéruy – Challans : 72-75

Orchies – Rueil : 71-73

Le Havre – Rennes : 97-90

Poule basse

À Feurs, comme LyonSO la veille face à Lorient (82-84), Poissy a manqué l’occasion de faire un pas de géant vers le maintien. Mais le PBA est tombé sur un exceptionnel Anthony Spinali (28 points à 10/19, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 30 d’évaluation), qui a pulvérisé ses records en carrière aux points (ancienne marque référence à 22) et à l’évaluation (26). Dans un Top 4 d’une densité extrême, qui peut devenir Top 5 ce samedi en cas de victoire des Sables à Besançon, où seuls les trois premiers se sauveront, les EFF ont préservé leurs chances, de même que Berck, malgré son immense difficulté à se défaire du Pôle France (98-94, a.p.) et de son nouveau leader Talis Soulhac (26 points).