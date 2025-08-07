A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !
Janelle Salaün et les Valkyries n’ont pas su renverser les Aces d’une grande A’ja Wilson.
Dans le seul match de la soirée de WNBA, les Valkyries se sont inclinées sur leur parquet (78-72) face aux Las Vegas Aces. Golden State avait pourtant bien démarré face aux vice-championnes WNBA, qui ont accéléré au retour des vestiaires pour créer un écart avec une A’ja Wilson des grands soirs. La MVP en titre a aligné 27 points à 8/11 aux tirs mais aussi des lancers francs importants en fin de match, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions.
En face, les Valkyries ont globalement péché à l’adresse (39% au global), une tendance à laquelle les trois Françaises de l’équipe n’ont pas échappé. Titulaire, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) est celle qui s’en est le mieux sortie avec 13 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes. C’est notamment elle qui a permis aux Valkyries de recoller à un point, grâce à un duel au forceps face à Wilson.
Janelle Salaün takes it right at the defense and finishes STRONG
LVA-GSV
— WNBA (@WNBA) August 7, 2025
Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a continué sur sa lancée en sortie de banc avec 11 points (4/11 aux tirs), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions mais 4 pertes de balle. La jeune française, au physique encore frêle, s’est illustrée en sortant vainqueure de plusieurs séquence de un contre un face à plus grand qu’elle, confirmant les belles promesses affichées depuis plusieurs matchs maintenant.
Carla Leite omg
— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) August 7, 2025
La sortie de banc s’est avérée plus difficile pour Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans), qui a terminé le match avec 2 petits points (1/2 aux tirs) et 1 rebond en 12 minutes. Face à son ancienne équipe, l’intérieure a peiné en défense, notamment face à l’injouable A’ja Wilson.
