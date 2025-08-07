Recherche
WNBA

A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !

WNBA - Dans la seule rencontre de la soirée, les Françaises de Golden State n'ont pas suffi face à Las Vegas (78-72) de la MVP en titre A'ja Wilson.
|
00h00
Résumé
A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !

Janelle Salaün et les Valkyries n’ont pas su renverser les Aces d’une grande A’ja Wilson.

Crédit photo : Cary Edmondson - Imagn Images

Dans le seul match de la soirée de WNBA, les Valkyries se sont inclinées sur leur parquet (78-72) face aux Las Vegas Aces. Golden State avait pourtant bien démarré face aux vice-championnes WNBA, qui ont accéléré au retour des vestiaires pour créer un écart avec une A’ja Wilson des grands soirs. La MVP en titre a aligné 27 points à 8/11 aux tirs mais aussi des lancers francs importants en fin de match, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions.

A’ja WILSON
A’ja WILSON
27
PTS
7
REB
3
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
VEG

En face, les Valkyries ont globalement péché à l’adresse (39% au global), une tendance à laquelle les trois Françaises de l’équipe n’ont pas échappé. Titulaire, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) est celle qui s’en est le mieux sortie avec 13 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes. C’est notamment elle qui a permis aux Valkyries de recoller à un point, grâce à un duel au forceps face à Wilson.

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
13
PTS
3
REB
3
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
VEG

Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a continué sur sa lancée en sortie de banc avec 11 points (4/11 aux tirs), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions mais 4 pertes de balle. La jeune française, au physique encore frêle, s’est illustrée en sortant vainqueure de plusieurs séquence de un contre un face à plus grand qu’elle, confirmant les belles promesses affichées depuis plusieurs matchs maintenant.

Carla LEITE
Carla LEITE
11
PTS
3
REB
2
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
VEG

La sortie de banc s’est avérée plus difficile pour Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans), qui a terminé le match avec 2 petits points (1/2 aux tirs) et 1 rebond en 12 minutes. Face à son ancienne équipe, l’intérieure a peiné en défense, notamment face à l’injouable A’ja Wilson.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
2
PTS
1
REB
0
PDE
Logo WNBA
GOL
72 78
VEG
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
