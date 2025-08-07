A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !

Dans le seul match de la soirée de WNBA, les Valkyries se sont inclinées sur leur parquet (78-72) face aux Las Vegas Aces. Golden State avait pourtant bien démarré face aux vice-championnes WNBA, qui ont accéléré au retour des vestiaires pour créer un écart avec une A’ja Wilson des grands soirs. La MVP en titre a aligné 27 points à 8/11 aux tirs mais aussi des lancers francs importants en fin de match, 7 rebonds, 3 passes, 2 contres et 2 interceptions.

En face, les Valkyries ont globalement péché à l’adresse (39% au global), une tendance à laquelle les trois Françaises de l’équipe n’ont pas échappé. Titulaire, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) est celle qui s’en est le mieux sortie avec 13 points à 4/11 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes. C’est notamment elle qui a permis aux Valkyries de recoller à un point, grâce à un duel au forceps face à Wilson.

Janelle Salaün takes it right at the defense and finishes STRONG 😤 LVA-GSV | League Pass pic.twitter.com/6smTRKmZOt — WNBA (@WNBA) August 7, 2025

Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a continué sur sa lancée en sortie de banc avec 11 points (4/11 aux tirs), 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions mais 4 pertes de balle. La jeune française, au physique encore frêle, s’est illustrée en sortant vainqueure de plusieurs séquence de un contre un face à plus grand qu’elle, confirmant les belles promesses affichées depuis plusieurs matchs maintenant.

La sortie de banc s’est avérée plus difficile pour Iliana Dossou-Yovo Rupert (1,94 m, 24 ans), qui a terminé le match avec 2 petits points (1/2 aux tirs) et 1 rebond en 12 minutes. Face à son ancienne équipe, l’intérieure a peiné en défense, notamment face à l’injouable A’ja Wilson.