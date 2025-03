Alexandre Sarr maladroit, Washington s’incline à domicile face à Toronto

Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), choisi en deuxième position de la dernière Draft NBA, marque le pas après une période faste. Si les Washington Wizards continuent de le mettre au centre de leur collectif sur cette fin de saison (19 tirs tentés, n°1 de son équipe), sa prestation contre les Toronto Raptors (défaite 104-112) lundi soir a montré que le jeune intérieur français a encore une belle marge de progression.

WIZARDS TRIPLE BLOCK 🚫🚫🚫

Alex Sarr rejects 2 and Poole cleans up the final attempt! pic.twitter.com/L5Wz3fYgsK

— NBA (@NBA) March 25, 2025