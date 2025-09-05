Recherche
Équipe de France

All-Access épisode 3 : Sylvain Francisco face au racisme, les Bleus dans la tourmente et déjà tournés vers la Géorgie

Équipe de France - La FFBB a dévoilé l’épisode 3 de sa série All-Access, qui suit l’équipe de France à l’EuroBasket 2025 masculin. Entre la réalité de la violence des réseaux sociaux vécue par Sylvain Francisco, le forfait d’Alexandre Sarr et la réaction collective des Bleus, ce nouvel épisode plonge au cœur d’un groupe en quête de résilience avant le huitième de finale contre la Géorgie.
00h00
All-Access épisode 3 : Sylvain Francisco face au racisme, les Bleus dans la tourmente et déjà tournés vers la Géorgie

L’équipe de France masculine est arrivée à Riga pour démarrer les phases finales

Crédit photo : Julie Dumélié

À Katowice, le meneur du Zalgiris Kaunas Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) s’est confié dans All-Access sur les insultes racistes dont il a été victime en ligne, après le panier en fin de match contre la Slovénie. Des attaques inacceptables qui ont laissé des traces : l’international a partagé avec émotion les conséquences de cette violence décomplexée. Ce témoignage constitue l’un des passages les plus marquants de l’épisode, qui met en lumière la pression extra-sportive pouvant peser sur les joueurs.

Alexandre Sarr sur le flanc, un secteur intérieur décimé

Au-delà de cet aspect, l’épisode retrace la gestion du forfait d’Alexandre Sarr, touché à un mollet. Une absence qui a fragilisé une raquette déjà limitée, compliquant les plans du staff tricolore.

Yabusele mobilisateur, Okobo « l’artiste »

Bousculée par Israël, l’équipe de France a parfaitement réagi face à la Pologne. Dans les vestiaires, Guerschon Yabusele a pris la parole avec force pour remobiliser ses coéquipiers. Sur le terrain, c’est Élie Okobo, surnommé « l’artiste » par ses partenaires, qui a guidé les Bleus avec brio.

Cap sur la Géorgie

Ce troisième épisode se conclut sur la préparation des phases finales. Dimanche à Riga, les Bleus retrouveront la Géorgie de Tornike Shengelia en huitièmes de finale, avec la volonté d’écrire une nouvelle page de leur aventure européenne.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

