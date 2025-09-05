All-Access épisode 3 : Sylvain Francisco face au racisme, les Bleus dans la tourmente et déjà tournés vers la Géorgie

À Katowice, le meneur du Zalgiris Kaunas Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) s’est confié dans All-Access sur les insultes racistes dont il a été victime en ligne, après le panier en fin de match contre la Slovénie. Des attaques inacceptables qui ont laissé des traces : l’international a partagé avec émotion les conséquences de cette violence décomplexée. Ce témoignage constitue l’un des passages les plus marquants de l’épisode, qui met en lumière la pression extra-sportive pouvant peser sur les joueurs.

Alexandre Sarr sur le flanc, un secteur intérieur décimé

Au-delà de cet aspect, l’épisode retrace la gestion du forfait d’Alexandre Sarr, touché à un mollet. Une absence qui a fragilisé une raquette déjà limitée, compliquant les plans du staff tricolore.

Yabusele mobilisateur, Okobo « l’artiste »

Bousculée par Israël, l’équipe de France a parfaitement réagi face à la Pologne. Dans les vestiaires, Guerschon Yabusele a pris la parole avec force pour remobiliser ses coéquipiers. Sur le terrain, c’est Élie Okobo, surnommé « l’artiste » par ses partenaires, qui a guidé les Bleus avec brio.

Cap sur la Géorgie

Ce troisième épisode se conclut sur la préparation des phases finales. Dimanche à Riga, les Bleus retrouveront la Géorgie de Tornike Shengelia en huitièmes de finale, avec la volonté d’écrire une nouvelle page de leur aventure européenne.