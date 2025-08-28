Recherche
Alyssa Thomas bat son propre record de triple-doubles en WNBA

Alyssa Thomas établit un nouveau record historique avec son septième triple-double de la saison. L'ailière du Phoenix Mercury dépasse sa propre marque de 2023 lors de la victoire contre les Los Angeles Sparks.
00h00
La joueuse de Phoenix Alyssa Thomas a battu le record de matchs en triple-double sur une saison, qu’elle détenait elle-même depuis deux ans.

Crédit photo : Eakin Howard-Imagn Images

Alyssa Thomas continue d’écrire l’histoire de la WNBA. Lors de la victoire du Phoenix Mercury face aux Los Angeles Sparks (92-84), l’ailière a réalisé son septième triple-double de la saison, battant ainsi le record qu’elle avait elle-même établi en 2023. Une performance exceptionnelle qui porte son total en carrière à 18 triple-doubles.

Une performance historique malgré la maladie

La star du Mercury a compilé 12 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, devenant la première joueuse de l’histoire de la WNBA à réussir un match à plus de 10 points, 15 rebonds et 15 passes. Cette prestation remarquable fait suite à un autre triple-double réalisé vendredi dernier face aux Valkyries, où elle avait enregistré 13 points, 12 rebonds et 16 passes décisives.

L’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, a révélé après la rencontre qu’Alyssa Thomas était malade et aurait pu manquer ce match historique. « Je lui ai dit avant la rencontre : ‘Je sais que tu ne te sens pas bien, veux-tu jouer ce soir ?’ », explique le coach de Phoenix. « C’est ce que je fais d’habitude et elle voulait juste gagner ce match. C’est l’une des choses que je préfère chez elle. À chaque fois qu’il y a un ballon qui traîne, elle n’hésite pas à plonger pour essayer de le récupérer. Elle aurait été une incroyable joueuse de football américain. »

Un impact décisif pour les play-offs

Humble après sa performance record, Thomas a tenu à remercier ses coéquipières : « Je remercie mes coéquipières qui ont réussi leurs tirs ouverts. Je prends ce que le jeu me donne. Cela peut être des paniers, des rebonds ou des passes décisives. J’essaye de faire tout mon possible pour ramener la victoire à mon équipe. »

Grâce à ce match historique d’Alyssa Thomas, le Mercury enchaîne un quatrième succès en cinq matchs et intègre à nouveau le top 4 du classement, synonyme d’avantage du terrain en play-offs. Phoenix recevra le Sky ce jeudi pour poursuivre sa marche vers les play-offs, avec une Thomas plus déterminée que jamais à mener son équipe vers les sommets.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
