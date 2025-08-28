Alyssa Thomas bat son propre record de triple-doubles en WNBA

Alyssa Thomas continue d’écrire l’histoire de la WNBA. Lors de la victoire du Phoenix Mercury face aux Los Angeles Sparks (92-84), l’ailière a réalisé son septième triple-double de la saison, battant ainsi le record qu’elle avait elle-même établi en 2023. Une performance exceptionnelle qui porte son total en carrière à 18 triple-doubles.

TRIPLE-DOUBLE QUEEN 👑 With her 7th triple-double of the season, Alyssa Thomas breaks her own record for the most in a WNBA season 👏 pic.twitter.com/uWt0Ij6VA7 — espnW (@espnW) August 27, 2025

Une performance historique malgré la maladie

La star du Mercury a compilé 12 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, devenant la première joueuse de l’histoire de la WNBA à réussir un match à plus de 10 points, 15 rebonds et 15 passes. Cette prestation remarquable fait suite à un autre triple-double réalisé vendredi dernier face aux Valkyries, où elle avait enregistré 13 points, 12 rebonds et 16 passes décisives.

L’entraîneur du Mercury, Nate Tibbetts, a révélé après la rencontre qu’Alyssa Thomas était malade et aurait pu manquer ce match historique. « Je lui ai dit avant la rencontre : ‘Je sais que tu ne te sens pas bien, veux-tu jouer ce soir ?’ », explique le coach de Phoenix. « C’est ce que je fais d’habitude et elle voulait juste gagner ce match. C’est l’une des choses que je préfère chez elle. À chaque fois qu’il y a un ballon qui traîne, elle n’hésite pas à plonger pour essayer de le récupérer. Elle aurait été une incroyable joueuse de football américain. »

Un impact décisif pour les play-offs

Humble après sa performance record, Thomas a tenu à remercier ses coéquipières : « Je remercie mes coéquipières qui ont réussi leurs tirs ouverts. Je prends ce que le jeu me donne. Cela peut être des paniers, des rebonds ou des passes décisives. J’essaye de faire tout mon possible pour ramener la victoire à mon équipe. »

Grâce à ce match historique d’Alyssa Thomas, le Mercury enchaîne un quatrième succès en cinq matchs et intègre à nouveau le top 4 du classement, synonyme d’avantage du terrain en play-offs. Phoenix recevra le Sky ce jeudi pour poursuivre sa marche vers les play-offs, avec une Thomas plus déterminée que jamais à mener son équipe vers les sommets.