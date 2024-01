« Il a dépassé nos attentes » : la première de rêve d’Amine Noua avec le Fenerbahçe

Juste après avoir salué son ex-entraîneur strasbourgeois Lassi Tuovi, Amine Noua a rejoint ses coéquipiers dans le rond central, avant d’être poussé au milieu du huddle, enseveli par les tapes de félicitations de ses nouveaux partenaires, tous sous le charme de sa première performance. « Il a dépassé nos attentes », a encensé Sarunas Jasikevicius au micro d’EuroLeague TV.

Amine Noua, maç sonunda takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ediyor 😅@FBBasketbol 🟡🔵 pic.twitter.com/kMdNw0tGCR — Turkish Airlines EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) January 25, 2024

Arrivé à Istanbul lundi dans la journée, l’intérieur lyonnais a été lancé dans le grand bain à peine 72 heures plus tard à l’occasion d’un choc du Top 5 d’EuroLeague face à la Virtus Bologne. 21 minutes et 14 secondes de jeu après, il en est ressorti sous l’ovation des 11 814 spectateurs de l’Ulker Sports Arena, dont son ex-coéquipier Zaccharie Risacher et les joueurs de la JL Bourg, en stage en Turquie pour une semaine. Et pour cause, après avoir empilé les prestations anonymes avec Tortone en ce début d’année 2024 (2,3 points à 12% et 3,3 rebonds en 4 rencontres), le triple champion de France a signé une prestation aussi aboutie qu’inattendue après avoir participé à seulement deux séances collectives : 9 points à 4/4, 1 rebond, 1 passe décisive, 1 interception et 2 contres. Pour un +/- de +20 lors d’une belle victoire (88-75) face aux coéquipiers d’Isaïa Cordinier (21 d’évaluation). Idéal lorsqu’on possède un contrat assorti d’une période d’essai d’un mois…

Avec les compliments de Saras

« Déjà, la première impression en dehors du terrain a été excellente », a ajouté Saras Jasikevicius en conférence de presse. « Il n’a fait que deux entraînements avec nous et on l’a jeté au feu, ce n’était pas facile. Mais ses séances ont été très bonnes : il a rapidement compris ce qu’on attendait de lui et ses entraînements ont été très solides. Un vétéran avec une bonne compréhension du jeu et une vraie solidité, c’est typiquement ce dont on avait besoin à ce moment-là de la saison. » Avant d’enchaîner dès mardi à… Décines ?